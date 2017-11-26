台南後壁「田間玩很大」 辦桌、運動會熱鬧滾滾

小朋友玩米袋鼠跳。（記者楊金城攝）

2017-11-26 17:27

〔記者楊金城／台南報導〕 秋收冬藏，後壁無米樂稻田上演「田間玩很大」，中午在稻田辦桌、聽音樂，下午田間運動會趣味競選熱鬧滾滾，讓許多遊客重溫兒時在農田跑跳玩樂的甜蜜回憶。

為推廣台南鄉村旅遊、多吃台南好米，台南市無米樂稻米促進會和台南市觀光旅遊局今天在後壁田區舉辦「田間玩很大II-箏風伴舞」農鄉體驗活動，田間野宴60桌、400位田間運動會參賽名額都是一開放報名就秒殺完畢。

遊客先參加後壁一日遊行程，參觀無米樂菁寮老街、菁寮教堂等特色景點後，南市觀旅局在無米樂旅服中心也提供觀光T-bike租借，可漫遊無米樂社區。

讓人期待已久的田間野宴，則席開60桌，用的都是台南的農產品，如台灣鯛、白河蓮子、後壁好米、鹽水意麵、善化麻油，吃東山青皮椪柑，野宴前還有特別的台南16號越光米品飯大會。

台南市代理市長李孟諺、農委會副主委李退之、農糧署副署長莊老達、市府農業局長許漢卿、崑濱伯等人也都到場推廣農村旅遊。

李孟諺說，後壁無米樂農村社區景色、產業文化美，加上全台獨一無二的烏山頭水庫無汙染的灌溉水源及農民的熱情用心，培育出最棒的台南農產品，歡迎大家來台南農村遊玩，支持台南農產品。無米樂稻米促進會總幹事張美雪希望大家多吃米、挺農村、助農民。

田間運動會隨後登場，民眾體驗DIY紙風箏，在田中奔跑放風箏，享受最親近大自然的時光。包括「糴糶一斗米」、「踢草球」、「跳米袋」、「抓泥鰍」、「袋袋相傳」等田間競賽項目，也都很有趣，稻田裡充滿笑聲，優勝者獎品是台南越光米。

來自高雄的張姓、雲林許姓遊客稱讚農村體驗行程好好玩。70歲吳姓阿嬤說，遊程適合親子參加，也讓她回味早期的農村生活及深入了解無米樂社區。

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