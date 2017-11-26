洪慈庸邀台電辦活動關懷長者 平安健康來過冬

2017-11-26 17:27

〔記者李忠憲／台中報導〕時代力量立法委員洪慈庸為關懷長者，今日與台電工會第12分會合作，於社口萬興宮舉辦「敬老愛鄰‧花現幸福」活動。現場提供藥師諮詢、耳力檢測、義剪、氣功舒壓等服務，讓現場長者有五星級服務。洪慈庸表示，希望藉此提升長者的保健知識，讓大家都能「呷百二」。

社口萬興宮今天舉行「敬老愛鄰‧花現幸福」活動，現場邀請藥師公會、神岡區公所、髮型設計師等單位，提供用藥諮詢、義剪、耳力檢測等服務，讓長者願意從家中走出戶外，獲得各種服務。

立委洪慈庸表示，活動邀請各單位共襄盛舉，希望面面俱到，照顧長輩全身上下，讓長輩「飛遜」一下，也能在氣候變化前平安健康來過冬。現在中央推動「長照2.0」，中市府以「托老一條龍」政策響應，安排各區長青快樂學堂據點來服務鄉親，她也會持續在中央把關並爭取相關福利。

她表示，「長輩與孩子照顧好，年輕人就沒煩惱！」上個月在潭子也舉辦過敬老活動，接下來將陸續規劃潭雅神后各區一連串活動，有小朋友最愛的紙風車演出、長輩需要的保健諮詢敬老活動、耶誕節溫暖弱勢關懷等等，希望透過這些活動吸引長輩走出家門，增加社區互動交流。

洪慈庸也說，活動也邀請區公所宣傳2018花博活動，希望讓更多居民了解，也要邀請鄉親一起來當花博志工，展現台中最美的人情味。