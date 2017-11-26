徐家4姊妹開設「西瓜小學堂」 輔導北埔在地青年落地生根

北埔老街新開的「西瓜小學堂」以西瓜為主題，展售上百種各式各樣的日常生活用品，可愛又饒富創意，十分吸睛。（記者廖雪茹攝）

2017-11-26 17:23

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣北埔鄉徐家姐妹因為父親早逝，其所經營的西瓜莊園特別提供在地家庭資源薄弱的青少年一個工讀學習的機會，歷經5年的養成教育，近日在北埔街上輔導開設第一間分店-西瓜小學堂，希望孩子們能夠獨當一面，將來落地生根，就近陪伴家人，不用再離鄉背井。

新竹縣人氣景點北埔老街近日出現一間西瓜小學堂，以各種回收資材裝潢而成，各式各樣的西瓜主題創意商品，十分吸睛；2名小女生店長雅珊和彗玲，年紀雖輕，卻能熟練的接待客人。

雅珊說，在西瓜莊園工讀5年期間，從打掃、清潔做起，到學習經營管理的實務經驗，還有做人處事的道理，很感謝阿姨們的栽培，幫她們開店圓夢；彗玲則說，邊學習、邊存錢，生活充實又快樂。

大姐徐美玉說，母親獨力扶養4個女兒，辛苦但很開明，培養她們發展興趣和專長。小時候姊妹們都剪西瓜皮髮型，方便整理，因此創辦親子莊園時，特別以西瓜為主題布置園區環境和研發環保商品，用創意告訴大家「西瓜皮底下的腦袋才是重點」，所有事情都有可能性。

西瓜莊園培訓了7名工讀青少年，這些孩子都來自單親、新住民或是隔代教養的家庭。徐家姊妹對待工讀生和教育自己的子女一樣，以身作則，讓孩子們體會互助合作的重要，以同理心待人接物，還要感謝生命中有貴人相助。

二姊徐美慧是點子王，她說，北埔老街很熱鬧，但年輕人大多外出工作，留下老人和小孩，莊園的工讀生多住在街上，因此她們以西瓜小學堂的模式，透過資源連結與複製，輔導開店創業，讓在地青年能夠留在家鄉工作，落地生根。

西瓜莊園也經常與偏鄉學校和企業合作，推廣創意手作，鼓勵親子互動。近日更發起「共撐一把傘」活動，導覽北埔的青年創業故事，分享古蹟建物之外的鄉野傳說，也協助愛盲基金會宣導低視能，預計續辦100場次，希望遊客認識不一樣的北埔。

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