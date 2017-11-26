好玩？ 好市多奧客坐進推車 網友酸：阿嬤都同情她

女子大剌剌的坐在好市多的推車內，不顧他人眼光邊講手機邊挑商品。（圖擷自臉書社團「爆料公社」）

2017-11-26 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕好市多量販店前幾天首度在台灣舉辦「黑色購物節」，吸引不少民眾瘋狂搶購，卻有網友直擊，一名女子在店內邊講電話、邊爬進推車，坐在裡面若無其事地挑選商品，網友看完群起痛批「有夠沒水準！」還有人酸「阿嬤同情的眼神看著她，年紀輕輕的需要輪椅」。

臉書社團「爆料公社」分享2張照片。照片中一名身穿黑色上衣、牛仔長褲的長髮女子坐在賣場推車內，一手拿著手機講電話，一手把玩推車旁貨架上的商品，附近的阿嬤則用奇怪的眼神看著她，但女子依然故我地坐在推車內，似乎一點也不在意旁人異樣的眼光。

網友見狀紛紛痛批女子的行為，留言「傻眼，有夠沒水準的，小孩在上面就已經夠惹人厭了！這麼大了還在上面，是腳殘了嗎？」、「哇！這麼丟臉的事她辦的到。以為這個是在真心話大冒險。佩服佩服」、「小屁孩女生」、「損壞就是要賠，受傷了...有本事別叫賣場賠就好」、「沒公德心沒修養！她那雙髒鞋踩在車內，在她後面使用那台車的客人還要放食品食物在車內耶！！！」

還有人酸「阿嬤同情的眼神看著她，年紀輕輕的需要輪椅」、「可憐這麼早就要座輪椅了」。