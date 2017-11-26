2阿婆獨力扶養3孫子女 辛苦卻不忘提醒樂觀與回饋

新竹家扶中心今天在縣府廣場舉辦冬暖慈幼園遊會，公開表揚5戶扶助自立的自強家庭。（記者廖雪茹攝）

2017-11-26 17:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣7旬婦人林夏梅、羅劉鳳嬌，由於家庭變故，各自獨力扶養3名孫子女，雖然辛苦，但她們都盡力提供孫子女各種學習的機會，並教導樂觀上進，將來有能力回饋社會；新竹家扶中心今天在縣府廣場舉辦冬暖慈幼園遊會，公開表揚兩位阿婆為自強家庭的表率。

歲末之際，新竹家扶中心今天邀請660戶扶助家庭，攜家帶眷參加園遊會。中心主任沈俊賢表示，竹縣五峰鄉曾淑英、尖石鄉林夏梅、芎林鄉羅劉鳳嬌、湖口鄉徐素珍及竹市香山區林葉仔等5位女性，雖身處困難環境中，仍堅強地帶領兒孫迎向生命的挑戰，精神值得感佩，為家扶扶助自立的自強家庭。

其中，73歲的林夏梅身兼父母兩職，務農並經營雜貨店賺微薄的收入，扶養兒子因病過世後留下的3名孫子女；雖然阿婆不識字，但她時常提醒孫子女要樂觀面對困境，抱著回饋社會的心，將來有能力要懂得幫助需要的人。孫子女也沒有讓阿婆失望，除在學校參與服務性社團，也經常到教會幫忙，盡一己之力。

70歲的羅劉鳳嬌，媳婦過世後兒子也因病住院，一肩扛起照顧3名孫子女的責任，還得負擔兒子的住院費用，經濟壓力沉重。其中小孫女因早產引發多種病症不易照顧，但在阿婆的悉心照料下，孫子們個個乖巧、表現良好。阿婆一生克勤克儉，盡心照顧孫子女，每天奔波接送，提供孫子女許多學習的機會。

另外，油漆是社會大眾刻板印象中的「粗工」，但新竹市油漆業職業工會在理事長林錫欽的號召下，每年樽節會務和會員紀念品的經費，默默行善逾20年，迄今累積善款超過400萬元，包括捐贈捐血車、擔任家扶永久之友及永久認養人。

會中，家扶也感謝20年來資助設攤的新竹市陽光仁愛協會、新竹家扶保母聯誼會、新竹縣成衣服飾整理加工業職業工會，以及群創光電群愛公益社。同時另表揚鄭仙祿等18名不求回報的家扶愛心義工。

新竹縣長邱鏡淳肯定家扶深耕在地扶幼工作，也感謝愛心人士和企業團體，溫暖新竹縣的弱勢家庭。

獲新竹家扶中心表揚為自強家庭的70歲羅劉鳳嬌，照顧3名孫子女並負擔兒子住院費用，經濟壓力沉重；但她克勤克儉，還每天奔波接送，盡力提供孫子女學習的機會。（記者廖雪茹攝）

尖石鄉73歲的林夏梅，務農並經營雜貨店扶養3名孫子女；雖然不識字，但她時常提醒孫子女要樂觀面對困境，抱著回饋社會的心，將來有能力要幫助需要的人。（記者廖雪茹攝）