第489座！何明德行善團6天完工 台南後壁行土橋啟用

行土橋長14米、寬8米，造價近300萬元，6天就完工。（記者楊金城攝）

2017-11-26 16:30

〔記者楊金城／台南報導〕台南市後壁區土溝里「行土橋」是「何明德行善團」興建的第489座橋樑，今天啟用通車，鄉親、農民歡喜慶通車，感謝行善團的愛心義行。

包括行善團團長陳美智、後壁區長魏文貴、市議員張世賢、蔡育輝和50多位鄉親，先為通車典禮祭拜，敬天謝土，再由陳美智持神明令旗帶領大家走七星步行過橋，祈願行車平安。

跨越昇安大排的行土橋原只是座簡易鐵橋，連結後壁土溝和白河玉豐里下庄仔部落，僅容機車通行，不利農產搬運，加上年久失修，鄉親和農民只能繞遠路，繞經白河大竹里，耗時又不便利；土溝里長林木己向張世賢陳情後，求助何明德行善團興建新橋，命名「行土橋」。

行土橋長14米、寬8米，造價近300萬元，行善團利用週日動員100多位團員鋪橋造路，僅花6個週日，等於6天就完工；林木己說，行善團比政府行政效率高，如由政府做，可能50年都沒辦法做好，感謝行善團幫忙地方。

何明德行善團在南投中寮、雲林二崙興建的第490、491座也將在12月完工通車；陳美智說，目前另核准20多座橋將要興建。