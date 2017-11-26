鐵道迷騎鐵馬追風 見證五分車、高鐵「世紀交會」

2017-11-26 15:54

〔記者廖淑玲／雲林報導〕全國鐵道迷今天從虎尾糖廠出發，體驗「虎尾追火車」，大伙兒以車會友，騎著鐵馬追糖鐵、追高鐵，感受「世紀交會」的另類騎趣，尤其喚起虎尾糖廠珍貴「活化石」的軌跡值得中央與地方重視。

虎尾糖廠小火車是台灣僅存仍正常運送甘蔗的台糖鐵路，每到製糖期總吸引許多鐵道迷前來朝聖，目前正值台糖採收甘蔗的製糖期，地方結合虎尾糖廠帶領鐵道迷騎單車追火車，見證田間甘蔗採收盛況，並參觀甘蔗進廠的製糖過程，品嚐剛製成的新鮮二砂糖，全身帶著甜味賦歸。

虎尾公所社造中心結合華武壟觀光導覽協會、台灣千里步道協會等單位推出此次活動，並提供單車讓遠道而來的民眾自在騎乘，飽覽糖鐵沿線田園風光，虎尾糖廠廠長賴坤發也帶著該廠自行車社車友共襄盛舉。

今天天氣大好，主辦單位在鄰近虎尾崇德國中小火車鐵道處設置「世紀交會點」，讓鐵道迷同時欣賞速度最慢的小火車與最快的高速鐵路火車，強烈對比傳統與現代，吸引大家爭相拍照留下珍貴畫面。

對台灣鐵道很有研究的醫師許乃懿導覽解說，小時候愛坐火車，長大追火車成了他最大嗜好，業餘時間全投入鐵道文化研究，創辦台灣鐵道文化協會，拍照寫書帶動追火車風潮，對台糖小火車情有獨鍾，記錄台灣糖業興衰起落，台灣千里步道協會執行長周聖心也參加，歡迎大家把握製糖期到虎尾追火車。