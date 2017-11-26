醫病》微創手術出差錯？ 英國女子飯後吐大便

約曼的身體狀況持續惡化，每吃一餐就將食物與糞便吐出來。（圖擷取自《鏡報》）

2017-11-26 16:21

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕日前英國一名女子接受「微創手術」後，不但病情沒有好轉，反而讓她更飽受折磨，由於手術中因故讓腸道受損，使她的身體充滿了糞便，甚至出現了呼吸困難的情況，讓她現在每吃一餐就會把食物及糞便吐出來。

根據《鏡報》報導，來自英國布里斯托的約曼（Kelly Yeoman），於今年8月接受卵巢手術，該手術僅是一個例行手術，所以約曼術後也未察覺任何異狀。不過兩個禮拜後約曼表示：「我腹部的傷口越來越腫脹，更在術後的兩個禮拜爆裂，我當下立即求醫治療。」而醫生表示，約曼的傷口出現感染的症狀，要求她隔天住院，並接受腸道手術，不過術後該情況仍未改善，導致約曼的糞便繼續留在直腸內，慢慢滲透到體內其他部位。

約曼仍住在醫院觀察，躺在病床上10週的她，吃完食物後，過沒多久又會把食物及體內囤積的糞便吐出來，讓她飽受痛苦，醫生也未找到適合的解決方法，目前只能依靠醫護人員每日為約曼抽取體內的「有毒物質」，讓她能舒服一點，親友目前也正為她募款，希望能將她送至倫敦一間私人醫院接受治療。

可以從X光照片上看到，約曼的體內充滿了糞便。（圖擷取自《鏡報》）