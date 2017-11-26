100公里自我挑戰賽 5000人清晨頂寒風開騎

2017-11-26 14:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕「2017時代騎輪節」今天清晨登場，吸引超過5千名國內外車友報名，進行100公里自我挑戰賽。市長林佳龍說，時代騎輪節活動串聯起台中國家歌劇院、高美濕地、藍色公路等知名景點，也帶動運動產業發展及城市行銷。

這項活動今天清晨在市府前廣場登場，吸引5千人共襄盛舉，除了國內車友，還有瑞典、日本、香港、澳門、中國、法國、馬來西亞、菲律賓、越南等15國好手慕名參加。車友們在林佳龍等人鳴笛下，頂著寒風開騎。

林佳龍說，活動去年首度在台中舉辦，廣獲好評，今年整合「0K台灣．台中自行車嘉年華」擴大舉辦，從府前廣場出發，串聯台中國家歌劇院、自由車場、高美濕地、藍色公路等知名景點的100公里路線，盼各國好手挑戰自我的同時，也感受台中之美。

主辦單位說，時代騎輪節今年第3屆，第2次在台中市舉辦。今年活動採逆時針繞行方式，車友行經最後一段藍色公路時，記得補給熱量，才不致體力不支；返抵府前廣場後，也歡迎至榮耀牆拍照留念，還可參與親子「Push Bike」競賽。

為鼓勵車友自我挑戰，今年也增設晶片計時及結合花博意象的榮耀牆，讓車友紀錄自我突破的一刻。現場並規劃為小朋友量身打造的「Push Bike」競賽，還有產業嘉年華、綠能體驗區及胖卡美食區等，共70個攤位展示行銷40多家自行車、運動器材產品。