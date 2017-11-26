表揚績優環保志工 中市府邀約參與花博

中市績優環保志工表揚大會在后里登場 。（記者張軒哲攝）

2017-11-26 14:41

〔記者張軒哲／台中報導〕為了感謝各區環保志工長期維護社區環境整潔，台中市府今日於后里舉行績優環保志工隊表揚活動，各地志工歡聚餐敘，包括特優、優等、甲等志工共120隊獲表揚，不少婦女志工也邀市長林佳龍一起自拍，場面溫馨。

響應台中世界花卉博覽會，今年表揚大會移師花博主展區的后里舉辦，林佳龍對志工們維護環境所付出的努力致上謝意，也邀請大家投入花博志工行列，響應這場國際級盛會。

林佳龍在市府環保局副局長吳東燿的陪同下，頒獎表揚績優志工隊，也現場抽出摸彩大獎得主，立委洪慈庸、市議員陳清龍、陳政顯、翁美春、何敏誠、市議員張瀞分服務處代表及多位區長都出席見證，花博吉祥物虎媽也到場同樂，吸引志工們爭相合影。

環保局表示，今年環保志工小隊評鑑競爭激烈，最終選出特優及優等志工各20隊，以及甲等志工80隊，共表揚120隊績優隊伍。

大會現場也展示環保志工多元化的成果展。例如大肚區山陽環保志工小隊將地方歷史文化及社區產業故事融入圍牆彩繪，引用山泉水作為植栽水源，打造有機菜園及生態池；豐原區豐田環保志工小隊推廣社區特色工藝，扶植農村微型工藝產業，並推廣藝文活動；大里區竹仔坑環保志工小隊創立社區耕讀園，教導居民利用廚餘製作肥料來種花種菜，結合食農教育。