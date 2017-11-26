「坐機車很丟臉！？」 月薪4萬男被女友逼買車

一名月薪4萬的男網友，被女友嫌棄「坐機車很丟臉！」要求買車。示意圖。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-11-26 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕情侶交往約會時，女方會在意男友是騎機車還是開車呢？一名月薪4萬元的男網友就抱怨，每次和女友約會都是騎機車，但女友卻認為「坐機車很丟臉」，因此逼著他去買車，他無奈的說，「真的覺得女友過太好，還不知道有人約會的時候是騎腳踏車的，有機車就偷笑了。」

一名男網友在臉書社團《靠北女友》PO文表示，他本身沒有汽車，因為覺得沒有開車的必要，所以沒想過要買車，但女友卻表示「她朋友去約會，男友都是開車的，只有她是乘機車，說出去很丟臉！」因此要他買車來開。

男網友還說，女友認為他月薪有4萬左右，為什麼不開車，「朋友的男友薪水3萬多都買車開車了，你這薪水4萬左右的怎就不買，車也沒多少錢。」

男網友表示，既然女友認為車沒多少錢，他就向女友提議「不然你要約會的時候坐車，你出錢買，車登記在你名下，要約會的時候我就開車」，沒想到立刻遭女友拒絕；男網友不滿的說，他平常上班就騎機車就好，幹嘛為了約會而買車，「女友自己要約會的時候乘車，就自己買阿，怎麼事事都要男方出。」

PO文一出引起網友熱烈討論，有人留言「我也不愛坐機車啊？但哪裡丟臉，不過有人肯載你就該偷笑了。」「現在很多感情都建立在物質上 請問現在月收入3、4萬就表示可以買車嗎？」「要買車也要看能力跟範圍內能不能，女生一昧的只想約會坐四輪，那你送她輪椅叫她自己推比較快」、「我真的覺得騎車沒什麼不好。雖然冬天很冷 下雨很靠北，夏天又要曬，可是停車方便又可以抱在一起，有什麼不好」。

還有人搞笑的說，「你女友一定會喜歡公車司機，因為車又大又舒服每天又載很多人！」