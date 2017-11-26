全國第一所大學 弘光科大獲卓越經營品質獎最高榮譽「標竿獎」

2017-11-26 14:11

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科大師生持續落實志工服務、運用研發成果為國人健康把關及照護下一代，獲中華民國品質學會頒發卓越經營品質獎的最高榮譽「標竿獎」肯定，為全國大學第一所獲最高經營品質獎殊榮的大學。在創校50週年之際獲此大獎，校方期許持續創新，再創新猷。

校長黃月桂表示，中華民國品質學會為激勵國內公民營機構不斷改善與創新，追求永續經營，今年增設卓越經營品質獎「標竿獎」，弘光102年獲得卓越經營品質獎教育類「三星獎」，且近3年實施卓越經營績效模式成效良好，才得以取得報名「標竿獎」資格，進而獲獎。

擔任教育品質發展中心主任的行政副校長蘇弘毅指出，評審項目涵蓋「領導」、「策略規劃及創新」、「學習者╱利害關係者與市場發展」、「人資為重」、「營運管理」、「資訊與知識管理」及「經營績效成果」等七大構面，校內各單位均透過品質循環模式，將經營理念、策略及作法，落實到日常業務，持續不斷提出具體改進措施。

蘇弘毅舉例，少子化及高齡化等現象影響各行各業，「掌握顧客，做出市場區隔」格外重要，透過迅速、廣泛的收集及分析大數據資料，為因應社會趨勢，104年新增設老人福利與事業系研究所，105年新設語言治療與聽力學系、動物保健學士學位學程、學士後護理系、護理博士班，培育全方位長照產業鏈人才；106年新增設智慧型輔助科技研究所，迎接AI人工智慧時代的來臨。

主辦單位上個月到校進行實地評審，評審委員對弘光科大續12年獲教育部教學卓越補助、連續5年獲教育部典範科大補助、103至106學年度新生招生率皆超過100%、持續提升產學合作及研發績效、學生學習輔導與教學創新作法等各項亮眼辦學績效，留下深刻印象。