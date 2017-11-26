感恩師父！ 法會白米捐低收入戶

2017-11-26 13:26

〔記者俞肇福／基隆報導〕真的是「感恩師父」！「讚嘆師父」！

基隆市海印寺「如速法師」、「禪宗法師」近日辦完法會後，發現法會還有將近100包信眾提供的白米，正在想要提供給哪些弱勢家庭；經由熟識的信眾劉清波牽線，送到議員施世明服務處，請議員服務處轉贈給低收入戶家庭。

施世明說，真的是要「感恩師父」！「讚嘆師父」！雖然只是一包白米，卻能夠讓家庭撐過幾餐，他已經陸續通知低收入戶，這兩天就會把白米送出；施世明說，有師父的善心布施，在多雨濕冷的冬天，感受到人間溫暖。