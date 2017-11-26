養鱉協會送千份藥膳甲魚 鼓勵民眾「吃鱉」進補

2017-11-26 12:54

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市養鱉協會推廣台灣鱉美食料理，今天在永康區東橋活動中心盛大舉辦第四屆「臺灣鱉美食推廣品嚐會」，主辦單位準備1200份甲魚美食免費供民眾分享，希望更多人品嚐甲魚美食、瞭解甲魚營養價值，促進國內食用甲魚市場的發展。

南市動保處長吳名彬表示，他身為獸醫師，非常瞭解甲魚營養價值，甲魚有豐富蛋白質與礦物質，是養顏強身的好食材。甲魚原本是以外銷中國為主，但因中國養殖業興起，台灣甲魚養殖行銷市場受到衝擊，當務之急要推廣國內食用甲魚市場，用內需取代外銷，像養鱉協會的真空即食料理包等方式，能讓更多民眾親近甲魚料理。

市議員林宜瑾服務處執行長張耿賓表示，冬令進補一般都是薑母鴨、羊肉爐等，現在南市養鱉協會推廣藥膳甲魚真空料理包，讓民眾多了一項進補選擇，以往因為甲魚料理昂貴影響民眾消費意願，在養鱉協會努力下使價格變得便宜親民。

南市養鱉協會理事長胡永富、總幹事康崇仁說，甲魚屬於溫補食材，一年四季都適合食用，營養價值高，過去在台南養甲魚的人很多，但隨著甲魚食用市場萎縮，甲魚養殖相對式微，養鱉協會不願看到營養又美味的甲魚料理沒落，因而投入推廣甲魚料理，要讓更多民眾瞭解甲魚的營養價值。

養鱉協會強調，甲魚營養豐富，有助於產生抵抗力、促進新陳代謝，能夠強健體魄；此外，甲魚還富含膠原蛋白，是女性保養聖品，有助養顏美容，近來推廣甲魚相關產品，有特別鎖定女性客群的趨勢。