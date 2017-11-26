台灣心義工團幫弱勢嬤蓋屋落成 地方一人一菜犒勞

阿嬤感謝台灣心義工團的粉紅兵團協助，讓她有新房子可住。（記者廖淑玲攝）

2017-11-26 12:35

［記者廖淑玲／雲林報導］台灣最美的風景打造奇蹟！

謝姓阿嬤一家5口擠在破舊的「竹管厝」，遇雨整間房子都漏水，地震也擔心垮掉，台灣心義工團獲報動員80名義工，利用3天假日為阿嬤蓋溫暖的家今天落成，阿嬤數度落淚親筆信感謝「粉紅兵團」，地方各界也發起一人一菜犒勞義工，一波又一波的人情湧進有如暖暖的冬陽趕走寒風。

住在雲林縣斗南鎮東明里的謝銀霞，長子離婚後長年在外鮮少返家，留下2個女兒由她照顧，加上身心障礙的次子，都靠她打零工及政府補助度日，重聽又有退化性關節炎的她只能撿拾資源回收貼補家用，根本無力整修破陋不堪的老屋，一家人擠在狹窄的空間，眼看著廚房、浴室、屋頂不堪使用卻沒有辦法改善。

謝銀霞的困境經台灣心義工團雲林分會會員回報，理事長尤瑞豊多次訪查，在上週六專程號召義工為阿嬤蓋房子，一聲令下，義工們從台灣各地聚集到斗南，上週完成鋼樑結構，昨天再動員80人完成內部隔間、裝潢及家具擺設，耗費60萬元，完成60平方米大的3房2廳。

今天大伙兒先幫阿嬤內外打掃乾淨，並舉辦一場溫馨的「交錀」儀式，由雲林縣議員蔡東富另一半洪惠玲及斗南鎮代會主席沈暉勛妻子歐月香把新居錀匙交到阿嬤手裡，由阿嬤親自開門，帶領全家人入住新居，眾人響起熱烈掌聲，阿嬤看到房子裡新床、新衣櫃、新的電視、電冰箱喜極而泣，數度哭紅眼睛，連旁人都頻頻拭淚一起為阿嬤高興。

為感謝義工團大力幫忙及辛勞，在蔡東富號召下，沈暉勛及斗南鎮代薛維甲、塗永福、沈為祺、斗南東明里長楊儒維、石溪里長高永建、東仁里長簡裕展、埤麻里詹勝富都響應一人一菜，準備豐盛佳餚款待義工，也為阿嬤「辦桌」邀請左鄰右舍一起「逗熱鬧」。

尤瑞豊說，他們原本是因為救災而成立，後來大伙兒覺得應該可以組織起來，有災時救災，平日就救助弱勢，組織的口號為「台灣新希望，逐夢一個家」，全台現有240名會員，雲林約30人，謝姓阿嬤是他們在雲林扶助的第一個，日後也希望能把服務的精神及目標再擴大，強調他們蓋的房子隔音隔熱防火，為阿嬤一家人遮風遮雨，尤其希望能用愛翻轉台灣的弱勢與貧窮。

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