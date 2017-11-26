別人抓寶樂 竹市印順橋住戶抓狂苦！

新竹市南大路印順橋附近住戶因寶可夢玩家每天聚集在家門口或附近抓寶及補給，不僅大門被佔無法進出，更被喧嘩聲吵到苦不堪言。（記者洪美秀翻攝）

2017-11-26 12:33

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市讀者投訴指南大路印順橋被「寶可夢」遊戲列為補給站，不僅經常有玩家聚集住家門口，更常在住家門口喧嘩、討論及違規停車，即使報警請警方協助驅趕，沒多久又聚集，住戶苦不堪言，有家歸不得，建議撤除補給站點，還給他們正常的居家生活。

新竹市南大路印順橋附近住戶因寶可夢玩家每天聚集在家門口或附近抓寶及補給，不僅大門被佔無法進出，更被喧嘩聲吵到苦不堪言。（記者洪美秀翻攝）

新竹市議員曾資程受理這起陳情案，他說，已請警方函文給寶可夢遊戲公司，建議撤查此補給站的設置，過去只要位在學校附近的補給站，考量學生就學的安寧，教育部也曾函文給寶可夢公司，建議撤除補給站或道館的設置，還給學生安寧的教育環境，因此若遊戲的補給站或道館位在住家附近，基於住宅區的居家安寧，應該也可撤除補給站或道館的設置。

新竹市南大路印順橋附近住戶因寶可夢玩家每天聚集在家門口或附近抓寶及補給，不僅大門被佔無法進出，更被喧嘩聲吵到苦不堪言。（記者洪美秀翻攝）

投訴居民陳情說，寶可夢遊戲的補給站或道館應設在公共場域，設在住家附近實在很不應該，他們住在南大路印順橋附近，每天不管任何時候都一堆玩家聚集，不是違停在家門口，就是在家門口聚集喧嘩、討論及抽菸、丟菸蒂，曾有80歲的長輩要回家回不了家，被這些聚集在家附近的人潮及車輛嚇壞了。

新竹市南大路印順橋附近住戶因寶可夢玩家每天聚集在家門口或附近抓寶及補給，不僅大門被佔無法進出，更被喧嘩聲吵到苦不堪言。（記者洪美秀翻攝）

居民說，每天都有人聚集在門口，門不敢開，晚上也不能睡覺，出入不便，他們實在不堪其擾，報警處理後，警方來驅趕一下，沒多久又聚集，居民已被干擾到快瘋了，不僅無法正常生活，也無法好好睡覺，別人抓寶樂，他們是抓狂，期許還給他們正常安寧的生活空間。

新竹市南大路印順橋附近住戶因寶可夢玩家每天聚集在家門口或附近抓寶及補給，不僅大門被佔無法進出，更被喧嘩聲吵到苦不堪言。（記者洪美秀翻攝）

曾資程說，已跟警方反映並行文給寶可夢遊戲公司，建議取消南大路的補給站或道館設置，讓居民恢復正常生活。