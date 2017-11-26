佔用公有地違建拆除 開闢小小兵公園

新北市板橋區光復國小附近一處公有地，長期遭民眾非法佔用，市府工務局拆除地上違建物，闢建公園，命名為「富貴綠地」。（記者賴筱桐攝）

2017-11-26 12:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區光復國小附近一處公有地，長期遭民眾非法佔用，興建鴿舍與車棚，周邊有大片菜圃，景觀凌亂，市府工務局推動「點亮美樂地」專案，拆除佔用土地的違建物，並依原有地形地貌闢建特色公園，命名為「富貴綠地」，今天啟用，小小兵造型的溜滑梯亮相後，小朋友玩得不亦樂乎。

市長朱立倫表示，新北市許多公有土地長期被佔用，有的搭違建，有些做收費停車場，也有人種菜，例如樹林區一處400多坪的土地，市價約2億元，被私人佔用興建停車場，工務局透過「美樂地」專案，把違建全部清除，還地於民，目前全市已整理出29處綠地，總面積達8萬7000平方公尺，讓民眾共享資源。

新建工程處處長詹榮鋒指出，富貴綠地面積1134平方公尺，保留原始地形地貌進行設計，原本兩側高低落差達3公尺，施作高2.7公尺、長5.6公尺的磨石子童趣溜滑梯，並設置攀爬網，全區以無障礙坡道串連，周邊闢建階梯式花台，上層有體建設施與搖搖馬，下層有多功能草坡，工程總經費780萬元，工期約半年。

今天啟用儀式上，地方人士一起搓湯圓，象徵圓滿，小朋友打扮成卡通人物小小兵，從小小兵彩繪的造型滑梯溜下來，露出開心笑容，一旁有攀爬網及跳格子，滿足不同年齡層孩童需求。