基隆議員發白米10斤 200多戶失依家庭心頭暖

2017-11-26 11:35

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市中山愛心協會今天早上10點舉辦「失依兒少家庭物資補給」活動，每戶家庭發放白米10斤，發放地點在中山二路議員楊石城服務處，現場並提供免費義剪，共有200多戶受惠；楊石城說，雖然物資不多，但是希望一點心意，幫助需要幫助的人。

楊石城說，有些婦女離婚後單獨帶小孩，一個月收入2、3萬元還要租屋，還有50、60歲的爸爸媽媽要一起生活，經濟壓力很大，卻又不符合政府低收入戶認定條件，愛心協會有感於有不少這樣的人需要幫助，出面籌募物資協助，也希望社會各界也能幫助他們。