「懶人火鍋 」好方便 卻暗藏危機...

近日開始有網路商家販賣「懶人火鍋」以利民眾方便食用，但專家表示其中藏危機，需特別注意。（圖擷取自Papitube Youtube頻道）

2017-11-26 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕冷颼颼的天氣，總會想要吃個熱呼呼的火鍋暖暖身體，近日開始有網路商家販賣「懶人火鍋」方便民眾食用，但專家表示其中藏危機，需特別注意。

根據根據《民視新聞台》報導，近日中國最夯的「方便火鍋」或稱「懶人火鍋」內有附發熱包，只要倒入水等待15分鐘就馬上可以蒸熟火鍋料並食用；根據《中國新聞網》報導，浙江寧波鎮消防隊針對「懶人火鍋」進行實驗，直接將加熱包剪開倒入礦泉水瓶後加入水，沒想到放在地上幾秒之後，水瓶快速膨脹，底部還噴出高壓蒸汽，相當危險。

開南商工化學老師張丕白表示：「發熱包的成分是生石灰，生石灰遇水H2O會變成氫氧化鈣，產生氧化還原反應會產生大量的熱出來，再加入活性大的金屬粉末可以產生氧化反應，增加發熱時間。」又提到：「它是強鹼，如果碰到人的話會腐蝕人體，倒入水裡面則是會造成嚴重的水汙染。」如民眾在家中食用懶人火鍋，需特別注意安全。

懶人火鍋的發熱包成分是生石灰，民眾如在家中食用需注意安全。（圖擷取自Papitube Youtube頻道）