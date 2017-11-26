強烈東北風影響！全台18縣市陸上強風特報

2017-11-26 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕受到強烈東北風影響，中央氣象局在上午9點25分針對全台18縣市發布陸上強風特報。

氣象局表示，受強烈東北風影響，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，沿海並有較強風浪，提醒從事海邊活動的民眾要多注意安全。

強風特報範圍包含：新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣及金門縣等18縣市。