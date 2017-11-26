南投馬中興新村登場 3700選手透早競跑

今天全國各地有13場馬拉松賽事，南投馬拉松仍吸引3700多位選手參加。（記者佟振國攝）

2017-11-26 09:48

〔記者佟振國／南投報導〕2017第4屆南投馬拉松今天上午於南投市中興新村登場，來自國內外3700多名選手參與，選手環跑風景優美的中興新村，並橫跨南投、中寮、草屯等鄉鎮市，流汗健身，也能飽覽環山翠綠美麗的景色。

邁入第4年的南投馬拉松，為讓參賽選手體驗不同的賽道，去年移師埔里鎮舉辦，今年重回南投市中興新村，清晨6時鳴槍出發，今天全國各地有13場馬拉松賽事同時舉行，南投馬仍吸引3700多人報名參賽，還有香港、澳門、中國等地選手慕名而來。

本次賽事共分為5K組、12K組、半馬21K組、全馬42K組，參賽年齡最大89歲、最小的年僅5歲，也顯示路跑已成全民運動，最特別的是有17位參賽者將在本場賽事完成人生的第100場馬拉松，還有大腳丫張啟裕、海龍蛙兵蔡永真、張明信與陳祖湘等4位將完成200場馬拉松。

路跑路線環繞優美的中興新村省政府、環山路、中科文獻館、觀音寺、紫雲寺、長源隧道、龍眼林聚落植物園、南投酒廠等，讓選手揮汗健身之餘也能沿途欣賞南投、中寮、草屯的環山翠綠美麗的景色。

選手揮汗健身，路旁也有民眾加油打氣。（記者佟振國攝）