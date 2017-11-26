愛不分宗教、族群！ 陳綢阿嬤捐全新福祉車挺復活啟智

陳綢阿嬤（左3）與義子們共同捐贈天主教復活啟智中心全新的福祉車，提供身心障礙者更完善的接送服務。（記者佟振國攝）

2017-11-26 09:26

〔記者佟振國／南投報導〕財團法人天主教會台中教區附設南投縣私立復活啟智中心，今年成立屆滿25年，一路陪伴大埔里地區身心障礙者與家庭，但啟智中心也面臨募款困難、設備不足的窘境，舊有福祉車狀況不佳卻無力更換，陳綢阿嬤則與她的義子們共同捐贈全新的福祉車，啟智中心今天收到這份超大的25歲生日禮，要讓這群慢飛天使們坐得更安全、安心。

復活啟智中心位於埔里鎮麒麟里偏遠山區，成立已經25年，提供日間照顧、社區居住、家庭照顧者支持團體、臨時及短期照顧服務、服務年齡層從16歲至55歲，服務範圍除了大埔里地區4鄉鎮，還有水里、信義鄉的身心障礙者與家庭。

由於服務範圍已超過半個南投縣，交通工具是必要也是最耗損的設備，啟智中心原有福祉車是部手排的老車，卻苦無經費汰舊換新，透過前北門里長蔡清輝協助，良顯堂陳綢阿嬤與3位義子則是共同捐贈1台全新福祉車，原本是車價100萬的手排車，考量啟智中心的女性員工也要使用，阿嬤決定再加碼改為近180萬元的進口自排車，提供身心障礙者更完善的接送服務。

復活啟智中心主任孫瑋嬨表示，對這份關愛的禮物由衷感謝，必會好好珍惜與善用這份資源。

陳綢阿嬤也說，愛是不分宗教、族群的，得知天主教復活啟智中心有困難，豈有不幫忙的道理，也以「天下無難事，只怕有心人」來勉勵持續在困境中仍不忘助人的社福團體都能心想事成。