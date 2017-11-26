11/26 各報重點新聞一覽

2017-11-26 06:30

自由時報

血觀音、大佛普拉斯 擦亮金馬

大獎留台灣！第五十四屆金馬獎頒獎典禮，昨晚於國父紀念館舉行；入圍十項的台片《大佛普拉斯》，不負眾望抱回新導演、改編劇本、攝影、原創電影音樂、原創電影歌曲等共五項最多獎項，《血觀音》更在驚呼聲中拿下最大獎最佳劇情片以及女主角、女配角共三獎，讓台片揚眉吐氣。另外，張艾嘉也於典禮後正式卸下金馬獎主席，由國際名導、台灣之光李安接棒，繼續擦亮金馬招牌。

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教育新南向 7箭齊發

總統蔡英文宣布新南向政策之後，教育部全面動起來，新住民教育預算明年加碼八千多萬、預計投入二億五千六百多萬元，國小、國中、高中、高教、技職、青年交流、終身教育等「七箭齊發」，從新南向國家的語文教授、新住民二代返鄉職場體驗、與新南向國家的大學建立學術研究及人才交流高教合作等面向加速推動。

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拳賽冠軍 14歲原民打獵中彈亡

本月11日才榮獲全國原住民拳擊比賽少年組冠軍的新竹縣泰雅族十四歲國中生王帝凱，昨與林姓教練、拳擊同學陳姓少年相約上苗栗縣泰安鄉山區打獵，王疑似滑跤後誤觸扳機，子彈自擊腹部身亡，但也未排除遭人誤擊的可能；苗栗地檢署主任檢察官陳宏兆表示，事關人命，不排除任何可能性，預定今天相驗調查。

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蘋果日報

澎湖仁醫 慟 54歲癌逝

仁醫殞逝！澎湖醫師侯武忠在擔任白沙鄉衛生所主任期間，因擔心一天僅一班的交通船會延誤為小島病人看診，自費買船，開船穿梭各離島行醫，風雨無阻，20年如一日，居民把他當成活菩薩。可惜侯武忠日前因胰臟癌病逝，享年54歲；消息傳出，居民萬般不捨，縣府已呈請總統頒發褒揚令，更有居民希望為他立銅像紀念，白沙鄉長昨說：「侯醫師是白沙人的守護神，將號召居民送他最後一程！」

合庫搶匪 疑負債千萬走險

新竹市合作金庫竹塹分行前天發生搶案，行員賴偉達被槍殺，搶匪潘健源自縊，搶匪的親友說他疑因投資賭場負債千萬元才鋌而走險。賴偉達的家屬昨上午則赴合庫現場招魂，其愛女難以承受失去父親的傷痛跪地痛哭，令人鼻酸。另外，搶匪藏匿社區大樓時，曾開槍狂轟民宅大門，所幸門鎖無法打開，否則恐爆發挾持人質事件，屋內日籍母女飽受驚嚇，連夜搬走。

聯合報

「大佛」奪5獎卻抱憾最大獎 黃信堯坦言可惜

國片「大佛普拉斯」雖是今年金馬獎最大贏家，奪下5大獎，卻與最佳劇情片獎項擦肩而過，導演黃信堯表示「接受事實」，在慶功宴上仍與監製鍾孟宏、葉如芬齊喊「我覺得我們還是最好的」，黃信堯已開始計畫下部電影，上次劇本寫了2年，這次「希望寫得快一點」，仍會從台灣故事出發。

農保「認地不認人」 真農民反成棄兒

農民健康保險漏洞大、機制出問題。農委會最近查假農民、欲建置農保職業災害，健全農民保障，另一方面卻有大批真農民反映，從農多年，卻因農保機制未與時俱進、出現大漏洞，導致真農民遲遲無法獲得農保的保障，離譜問題多年，仍未解決。

中國時報

金馬54！惠英紅封后 涂們奪影帝

第54屆金馬獎頒獎典禮25日舉行，最佳女主角由《血觀音》惠英紅獲得，出道40年經歷演藝生涯起伏，她回憶14年前曾以《妖夜迴廊》入圍女配角，當時看著所有男、女主角共同坐台下，她卻沒拿回獎座，就下定決心：「要努力一點，我的希望就是站在這裡拿到最佳女主角。」如今願望成真，她上台後雙手發抖拿獎座、泣不成聲表示：「拿到這獎也不會放棄（演戲），我會再來！想讓觀眾再覺得：哇！惠英紅不得了！」

統一保明智輻射超標 急下架

統一公司「預倍保明智膠囊」透過自主檢驗，發現產品中，屬於藍莓類原料「去醣基山桑子萃取物」放射性同位素銫137（Cs-137）活度超過標準值4倍，為國內首宗在該萃取物中出現銫137超標，庫存的1346瓶已遭全數封存，但已有1982瓶流入市面。統一表示，消費者可退費。