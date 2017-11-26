今氣溫稍回溫 北台灣濕涼、中南部溫差大

今天清晨各地低溫稍回升，中部以北及宜蘭約18、19度，南部及花東則在20到22度，感受仍有涼意，白天高溫和今天大致類似，北部約21、22度，其他地方則可達25至28度，早出晚歸的朋友需留意溫度變化。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-11-26 06:30

〔即時新聞／綜合報導〕今天北部及東北部上半天降雨較為短暫、緩和，不過持續受到東北季風及華南雲雨區東移的影響，下半天後隨著另一波水氣的移入，降雨機率再度提高，其他地區則有短暫降雨。溫度方面北部白天高溫21至22度，其他地區則有25至28度。

中央氣象局指出，今天清晨各地低溫稍回升，中部以北及宜蘭約18、19度，南部及花東則在20到22度，感受仍有涼意，白天高溫和今天大致類似，北部約21、22度，其他地方則可達25至28度，早出晚歸的朋友需留意溫度變化。

空氣品質方面，今天雲嘉南、高屏地區及馬祖為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為懸浮微粒及細懸浮微粒，其他地區為普通至良好等級。

氣象局提醒，今晚到明天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，沿海並有較強風浪，海邊活動、海上作業請注意安全。

明天華南東移至台灣的水氣逐漸減少，北部在凌晨到上午這段期間仍有短暫降雨，午後將轉為多雲為主的天氣，而中南部降雨機率也將減少，下週二至下週四降雨則侷限在東半部，西半部則為多雲到晴，僅北部有零星短暫雨，期間氣溫將大幅回升，下週四晚起才會有另一波東北季風南下。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 21 21 ~ 25 21 ~ 27 21 ~ 26

今天北部及東北部上半天降雨較為短暫、緩和，不過持續受到東北季風及華南雲雨區東移的影響，下半天後隨著另一波水氣的移入，降雨機率再度提高，其他地區則有短暫降雨。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）