宜蘭水牛拉車古禮迎親 網友：嫁妝一牛車

宜蘭縣礁溪鄉有戶人家娶媳婦，用自家養的水牛古禮迎親。（圖擷取自禾田居民宿臉書）

2017-11-25 23:38

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣礁溪鄉一戶人家週六娶媳婦，用自家養的水牛古禮迎親，成為數十年來村子裡頭一遭，當地禾田居民宿主人拍下難得畫面PO上臉書，以開玩笑口吻說，「大雨中捨賓士坐牛車滋味不知如何？」

宜蘭今天陰雨綿綿，氣溫偏低，對於這場特別婚禮，網友留言，「 嫁妝一牛車」、「好特別」、「有雨水才符合宜蘭味，賓士+牛車也是強烈的對比，讚啦~」、「永生難忘的婚禮」。