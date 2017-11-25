50萬元小說首獎又「難產」 浯島文學獎擬調整徵文辦法

2017-11-25 23:48

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局今天舉行第十四屆浯島文學獎頒獎典禮，獎金50萬元的小說獎首獎由「從缺」連莊；文化局長呂坤和說，為了讓作者有時間寫出更好的作品，考慮自明年起，分為長篇、短篇小說組，採隔年發表。

文化局同場頒獎表揚借閱楷模，全縣借閱前10名中，有兩個「連襟」家庭及一對姊妹花都很愛看書，年紀最小的林奕安只有6歲，雖然排名第8，一年也借了1300多本。

拿下前兩名的吳氏兄弟檔，一年各看2100多本書，平均1天看6本書，陳氏姊妹分居9、10名，一年也各有1000多本，凸顯「閱讀」是一種可以互相影響的家風和習慣。

文化局長呂坤和曾說，「要辦就要辦最好的」，將過去浯島文學獎首獎3萬元，從去年開始一舉提高至50萬元，結果，因為「首獎作品總分需達90分以上，3位評審均同意為第一名，質量符合在水準之上」才能獲獎的高標準，以致連續兩屆小說獎首獎均「從缺」。

呂坤和說，會考慮評審的建議，讓作家有更多時間完成更好的作品，自明年起，研擬將小說組分為長篇、短篇組，分別兩年一次舉辦甄選。

文化局成立浯島文學獎審查小組，經初審資格審查、複審，11月8日決審，小說組評審由旅台資深作家黃克全、林榮三基金會執行長蔡素芬及作家張國立負責；散文組由資深作家張國治、師大國文系教授石曉楓及知名報導文學作家古蒙仁負責。

金門浯島文學獎得主，小說優等獎兩名是李福井作品《蔣介石密碼》、黃東濤作品「落番長歌」，各得獎金20萬元。

散文組首獎蔡其祥作品《在我和世界之間有一座島》，獎金10萬元；優等獎宋蕭波作品《女兒的叫聲》、林青蓓作品《我們的故事還在繼續》、周志強作品《那時，月白風清》、吳邦立作品《沙堆的童年》，各得獎金5萬元。