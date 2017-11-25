慈父淚崩！重障兒摘白內障碰壁10年 仁醫賴麗如助重見光明

林朋輝（右起）、兒子林東毅與妻子蔡美華。（記者林宜樟翻攝）

2017-11-25 23:38

〔記者林宜樟／嘉義報導〕「謝謝醫師改變兒子的人生！」嘉義市極重度多重障礙患者林東毅，長年飽受白內障之苦，父親林朋輝10年來找遍眼科醫師，卻無人願意開刀。今年友人介紹他帶兒子到嘉義長庚醫院，由眼科主任賴麗如醫師看診，賴麗如慨然答應為東毅動手術，也成功讓東毅重見光明，林朋輝聽見兒子看著他主動喊聲「爸」時，淚崩哭了一個多小時！

需全身麻醉 沒醫生願開刀

林朋輝35年前領養林東毅，後來才發現，領養的嬰兒是腦性麻痺及極重度智能障礙、肢體障礙患者，一生都只能在輪椅上度過，他仍視如己出。10多年前，東毅出現白內障症狀，林朋輝帶著兒子四處求醫，但沒有醫生願意開刀，認為重度身心障礙者需全身麻醉，有手術風險或併發症風險，也有醫生認為，「病患不需要工作也能過生活，沒有必要動白內障手術」。

今年林朋輝透過友人長庚科大嘉義分部總務組長許宏宸介紹，帶著兒子到嘉義長庚醫院，請成立義診團隊、曾為1萬多名偏鄉學童義診的賴麗如看診。

賴麗如動刀 虧錢在所不惜

賴麗如說，55歲以上白內障患者，健保才給付手術費，其餘需專案申請，林東毅有智能障礙，評估有困難，而自費手術費單眼2萬元，東毅需全身麻醉，動手術是虧錢，因此，醫院通常不願動刀。賴麗如診斷，東毅已幾乎完全看不見，「即使虧錢也應動刀」，分別在6、7月為東毅的雙眼進行自費白內障手術，11月中回診，視力恢復正常，復原良好。

兒視力回復 感人主動喊爸

10多年來，東毅脾氣暴躁，常大吼大叫，啃咬手臂、手腕自殘，吃飯灑一地，甚至摔東西，林朋輝只能持續陪伴。動完白內障手術後一天，林朋輝打開兒子房門，過去總要他喊聲兒子才會知道有人進門，那天東毅卻看著他主動喊「爸」，讓他當場感動噴淚。

「身心障礙者也有人權」，林朋輝說，或許東毅這樣的孩子一生都無法站起來和工作，但仍舊是一個人，失去光明，東毅內心一定害怕焦急，「他也想看這個世界」。視力回復後，東毅改變很大，能自行進食，外出時看見景色，常開心得大叫，而不是憤怒、焦急地嘶吼，情緒穩定，熱血仁醫的決定，已改變東毅的一生。

嘉義長庚醫院眼科醫師賴麗如（中），長年為偏鄉學童義診。（資料照，記者蔡宗勳攝）

林東毅手術完成後，重見光明。（記者林宜樟翻攝）

林東毅動完白內障手術後，重見光明。（記者林宜樟翻攝）