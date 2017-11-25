泡湯賞老街燈夜景 屏東四重溪溫泉季開「泡」

5公尺高的蔥寶成為新的打卡景點。（記者陳彥廷攝）

2017-11-25 22:52

〔記者陳彥廷／屏東報導〕濕冷的天氣裡，熱呼呼的溫泉最能趨走寒意，今年屏東車城鄉四重溪溫泉公園旁打造美麗燈景裝置，還有浪漫紫藤花和櫻花光影伴泡，晚上縣長潘孟安特地回家鄉，為溫泉季點燈開幕，潘孟安說，四重溪溫泉從日治時代就是台灣4大名湯，在落山風季裡來泡湯格外有味道，可飲可浴的美湯，邀民眾前來體驗。

縣府今年將四重溪溫泉季的重點劇擺在入夜後，日前搬來5公尺高的「蔥寶」，今天並將溫泉公園「點亮」，打造與以往不同的視覺享受，如旅服中心的走廊紫藤花光束是美不勝收，加上動態投影櫻花瓣和觀景台互動式洋蔥圈及沿著溪流所架設的「藍色光河」，都是欣賞夜景好去處。

日式小屋在潘孟安的點亮下四重溪溫泉季也正式開「泡」，潘孟安指出，四重溪日治時期被皇室指定為必泡溫泉，近年為四重溪溫泉公園導入日本風，搭配神社參拜道、石燈籠、鳥居、泡腳池還有藥師佛像等，遊客泡湯後能到溫泉公園禮佛、浴佛，沉澱平靜。

潘孟安並推薦在地小旅行，他說，附近有全台最大土地公廟車城福安宮或龜山步道眺望保力溪口；亦或於在繽紛的牡丹國小打卡拍美照，還有牡丹水庫湖光山色或東源森林遊樂區感受自然之美，及後灣獨木舟、手作鹽滷豆腐等。

在地的許多店家則配合溫泉季祭出優惠，如四重溪新興平價餐廳提供用餐打9折、洺泉溫泉旅館住宿9折、景福旅社假日住宿5折、川酈溫泉渡假休閒旅館湯屋折價100元、茴香戀戀溫泉會館消費泡湯及贈百元折價劵、四重溪溫泉大旅社住宿假日7折，清泉日式溫泉館住宿平日7折等。

觀光傳播處表示，在四重溪溫泉季活動期間遊客只要在車城鄉或四重溪溫泉區住宿1晚、或餐飲小吃消費滿新台幣2000元以上，憑發票或收據即可兌換限量蔥寶溫泉泡澡包1份，讓旅客吃的開心、玩的輕鬆，還能把美好記憶帶回家。

四重溪溫泉季活動期間並有交通接駁，自12月1日起至明年1月31日止，提供枋寮火車站至四重溪的接駁車，每趟收費30元，65歲以上長輩及2歲以下兒童可免費搭乘，歡迎遊客多加利用。四重溪溫泉季詳細資訊，請至屏東縣政府官網或屏東縣政府觀光傳播處臉書查詢。