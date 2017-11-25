《小貓巴克里》未奪金馬 台南大家長PO暖文

2017-11-25 22:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕剛剛第54屆金馬獎「最佳動畫長片」獎項已經揭曉，雖然《小貓巴克里》沒能拿下，但台南市代理市長李孟諺還是在臉書［快報］PO窩心暖文，代表所有台南市民，以及台灣所有熱愛本土動畫電影的朋友，感謝邱立偉導演及Studio2團隊所有夥伴，為台灣動畫付出的種種努力。

李孟諺表示，電影素有「第八藝術」之稱，在特效電影興起前，動畫更早已是藝術創作者馳騁想像的重要媒材。就在距今近20年前的1998年第35屆金馬獎，當時屢獲國際影展肯定的台灣動畫《魔法阿媽》，卻在自己家的盛會中，以「宣揚迷信、怪力亂神」為由，造成「最佳動畫片」從缺之憾，沒能獲得肯定。今天雖然《小貓巴克里》沒能獲獎，但仍要感謝Studio2團隊的用心，為台灣動畫電影重新開啟契機。

《小貓巴克里》是一部以動物安居樂業的城市為背景的台灣動畫電影。這部電影歷經邱立偉多年的醞釀，從繪本到動畫，他本身也從學生變成老師，7年來並一步步從公視小螢幕躍升大螢幕、從國外影展再紅回國內，劇組力求完美不斷調整，終於將在今年12月29日與所有國人見面。

李孟諺表示，故事中的這座城市，就是邱老師及Studio2團隊裡許多年輕朋友所生長的台南，畫面裡充滿著許多我們再熟悉不過的生活場景：西市場、水仙宮、國華街、北門路、台南車站、合同廳舍等等。最難能可貴的是，這部電影可愛的主人翁－小貓巴克里（Barkley the Cat），雖然英文拼音跟傳教士湯瑪斯·巴克禮（Thomas Barclay）不同，但他們的名字卻都一樣跟台南歷史緊緊相連。

李孟諺呼籲大家走進電影院一定也會為之驚豔，給優質國產動畫電影最實際的行動支持。

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