阿里山森鐵員工終身職變約聘？林務局：本來就是臨時人員

林務局指出，現行森鐵基層員工屬台鐵「從業人員」，本來就是臨時人員，並沒有永業（終身職）身分。（林務局提供）

2017-11-25 21:58

〔記者吳欣恬／台北報導〕目前阿里山森林鐵路由台鐵協助營運，行政院已同意由林務局成立專責單位收回森鐵營運權。今天卻傳出林務局只給約聘僱身分，讓原本認為有永業（終身職）身分的森鐵員工不滿。更傳出阿里山森林鐵路雖委由台鐵營運，預算卻掌控在林務局手上，雙頭馬車讓森鐵安全出現疑慮。

林務局指出，現行森鐵基層員工屬台鐵「從業人員」，本來就是臨時人員，並沒有永業（終身職）身分。因為台鐵和林務局兩者薪資結構與福利制度不同，為使森鐵員工薪酬待遇不變，還特別設計提高薪點的約僱人員制度，強調約僱人員將受到如同公務人員的工作權保障。

林務局也澄清，每年都由台鐵在「林務發展及造林基金」編列3.5至4億元的經費預算，但因為所有工程案件都由台鐵總局辦理，因此每年預算執行率僅2、3成。台鐵將來不及執行且涉及行車安全的工程案件轉由嘉義林管處協助辦理，所以，2014年平交道遮斷器工程才會由嘉義林管處發包。但當年的平交道事故是因為小客車駕駛擅闖平交道，和平交道遮斷器工程無關。

林務局說，阿里山森鐵所有枕木、道碴、路基的維護，都屬於台鐵森鐵處協助營運的範圍，相關經費也都屬於每年預算的基本經常性支出，事關行車安全，絕無欠缺經費情事，因此，狀況是否良好應由台鐵負責。

林務局也說明，對於台鐵森鐵處希望將阿里山森鐵全線枕木由木枕抽換為水泥枕，但是森鐵屬文資法指定的文化景觀，所有重大工程都須由地方縣市的文資審議委員會審核，因此，部分維持木枕並不是由林務局決定的。

林務局強調，希望後續能和台鐵局持續合作，讓阿里山森鐵的營運可以無縫接軌，回歸林務局。