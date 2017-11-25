明溫度緩慢回升 早晚涼 南部地區、馬祖留意空汙

明天天氣型態與今天類似，因受到華南雲系影響，明天下午降雨機率提高，而南部、馬祖地區，空氣品質為橘色等級，提醒民眾攜帶口罩。 （資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-25 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕明（26）天天氣型態與今天類似，北部、東部地區仍是濕涼的天氣，因下午受到華南雲系的影響，各地降雨機率提高，而明天各地白天高溫約21至28度，早晚偏涼提醒民眾注意氣溫變化。南部及馬祖地區的空氣品質為橘色等級，外出民眾記得攜帶口罩。

據中央氣象局預報，明天白天水氣減弱，各地雨勢稍緩，但下午受到華南雲系東移影響，北北基桃、宜蘭部分地區降雨機率提高。其他地區則為局部短暫降雨。

溫度方面，明天各地清晨低溫微微回升，中部以北及宜蘭地區約18、19度，南部及花東地區約20至22度。明天白天高溫，北部約21、22度，其他地區約25至28度，各地早晚偏涼，提醒早出晚歸及南來北往的民眾，留意氣溫變化。

據《天氣風險公司》指出，明天全台各地天氣濕冷，北部及花東地區有局部短暫陣雨，中南部地區則為多雲或陰天天氣。而天氣回溫要等到下週一水氣逐漸移出，但回溫幅度有限。

據氣象局預報，明天雲嘉南、高屏地區及馬祖地區空品為橘色提醒，指標污染物為細懸浮微粒，其他地區為普通至良好等級。

此外，東北季風持續增強，全台沿海空曠地區會出現8至10級強陣風，提醒民眾前往海邊活動、海上作業注意安全。

明天雲嘉南、高屏地區及馬祖地區為橘色提醒，指標污染物為細懸浮微粒，其他地區為普通至良好等級。（圖擷自行政院環境保護署）

明日白天各地溫度預報。（圖擷取自中央氣象局）