法國山桑子輻射超標 專家：產地環境恐遭污染

2017-11-25 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕食品藥物管理署今天上午緊急發布新聞稿，統一公司自主送驗「去醣基山桑子萃取物」，竟檢出超過我國銫134+137總和標準100貝克／公斤，含量高達477貝克／公斤。據專家評估，山桑子很可能是當地環境遭受污染，推測起因可能是種植地點曾發生核爆，或是位於核電廠周邊，呼籲政府應儘速釐清，瞭解是否還有其他經濟作物受到污染。

統一公司生產的「預倍保明智膠囊」，原料「去醣基山桑子萃取物」被驗出銫-137活度達477貝克／公斤，遠遠超過標準100貝克／公斤，統一自主通報並下架後，3328瓶目前僅回收庫存1346瓶，已全數封存並送驗，其中1982瓶可能已經賣出。

《聯合報》報導，從法國進口的山桑子萃取液具輻射反應，成大環境微量毒物研究中心主任李俊璋表示，受到銫的污染主要有兩大因素，有核爆或是核電廠核災，而農作物會出現銫-137的污染，推測應該是由根部吸收，土壤以及水源是最有可能受污染的物質，透過空氣的機率則極低，不過，最近並未聽聞法國被提出輻射污染的警告，至於是否有核彈試爆，則是屬於各國的國家軍事機密，通常不會有正式對外發布的消息。

李俊璋強調，目前政府最應該儘速釐清的，是還有沒有其他法國進口農作物，也類似山桑子遭受污染。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，銫-137的結構類似鉀離子，若是暴露在人體，人體會吸收並留在肌肉及內臟組織中，會增加癌症的風險。台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌則指出，銫-137在環境中的半衰期是30年、銫-134為2年，人體對於銫-137的半衰期為70到100天，以此類推，銫-134的半衰期比銫-137短，為60小時到80小時之間，約2到3天左右。

食藥署方面則表示，統一企業今天自主通報後，食藥署也已經與法國在台協會聯繫，若是後續需要進一步的資料，法國在台協會將會是主要的窗口，也將會請我國駐法的外交人員協助。