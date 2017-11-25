「中台灣湯饗」谷關登場 部落觀光體驗吸睛

2017-11-25 20:16

〔記者李忠憲／台中報導〕冬季好泡湯！交通部觀光局參山國家風景區管理處與台中市政府觀光旅遊局共同主辦「中台灣湯饗」活動，為期3天，今天進入第2天，吸引許多遊客前往。主辦單位表示，活動首次結合中台6大溫泉區，以參與式部落觀光體驗，捲動中台灣觀光旅遊商機，「浴」見幸福原鄉。

主辦單位表示，活動透過「中台灣湯饗」網站平台，整合中部6大知名溫泉區（苗栗縣~泰安、台中市~谷關、大坑、烏日、南投縣~北港溪、東埔溫泉區）的泡湯優惠資訊，讓所有遊客都能輕鬆取得優惠資訊、搶好康；並與谷關社區合作整合在地溫泉飯店辦理旺季消費、淡季促銷活動（集章贈送淡季泡湯券或餐券），以延長中台灣溫泉行銷軸線-泡好湯「浴見幸福原鄉」。

另外，現場同時規劃「中台灣泉攻略集章」活動，民眾只要於7個指定地點領取集章卡，集滿3個章，即可至「谷關遊客中心」（兌換壓縮毛巾）或「埔里遊客中心」（兌換日月潭明信片）兌換限量紀念品。

主辦單位表示，今天活動主打「原風下午茶宴」，搭配原住民族舞蹈表演拉開序曲，許多民眾中午就到谷關溫泉公園現場排隊，獲得免費（限量）入場庭院傘座位區，享用精心準備的在地特色茶點（五葉松汁、貓頭鷹餅乾）及泰雅傳統部落美食（搗麻糬）。

主辦單位指出，活動也與台灣觀巴業者結合推動部落輕旅行，規劃「梨山幸福巴士二日遊」及「谷關放輕鬆-溫泉水療、客家大宅一日遊」遊程。25、26兩天規劃「谷關至松鶴免費接駁專車」，由松鶴社區發展協會為遊客導覽解說，要吸引國內外遊客體驗原鄉之美。

明天是活動最後一天，歡迎民眾來谷關party，共享泡湯森呼吸。活動訊息請上活動官網查詢。