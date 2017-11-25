暖冬影響 阿里山森林遊樂區賞楓12月中旬最理想

2017-11-25 19:42

〔記者王善嬿／嘉義報導〕民眾要到阿里山森林遊樂區賞楓，恐怕要等下個月了！

林務局嘉義林區管理處阿里山工作站技術士蕭明學表示，阿里山森林遊樂區楓葉以台灣紅榨槭為主，主要分布在小笠原山、對高岳及沼平公園等處；今年因受暖冬影響，目前楓紅僅2成，不過慈雲寺前的銀杏樹葉已轉黃，還有櫻花樹為準備冬眠，葉子已轉紅，民眾現在上山雖看不到楓紅布滿山頭，仍可到慈雲寺、沼平公園走走，另阿里山公路自十字路往新中橫公路方向沿途，也有青楓、楓香、三角楓可欣賞。

香林國小退休教師黃源明在其經營的「漫步在雲端的阿里山」臉書網站，也會不定期更新楓情，他說，往年阿里山賞楓季節約11月底、12月初，但今年受氣候影響，預估比往年慢2星期報到。

他表示，影響楓紅的主要因素就是低溫，第一波楓紅本月初已出現，當時因阿里山曾出現5度低溫、日夜溫差大，促使楓葉轉為丹紅色、十分美麗，然而隨氣溫回暖、日夜溫差小，減緩楓紅速度，目前多看到的是紅、綠色楓葉。

黃源明說，如氣溫仍維持日夜溫差小情形，要賞楓可能要等下月中、下旬才最適合；他建議，如要拍攝美麗的「楓景」，可選有藍天的好天氣，在藍天白雲襯托下，楓葉更顯嬌媚，要拍出金黃色的銀杏葉，也是如此。