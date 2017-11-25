8個字被關2年！ 政治受難者陳武鎮《那一場雪》新書回顧心路

2017-11-25 19:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕政治受難者陳武鎮今天發表《那一場雪》新書，收錄2012至2014年作品，呈現其從白色陰影走出、轉而積極從事藝術創作的心路歷程，這本書以藝術包裝、實則蘊藏時代血淚的創作集，可說是回顧那段歲月，最忠實的見證。

陳武鎮於1969年師專畢業分發國小後，隨服役入軍，在性向測驗答題時，信手在卷後寫「反中央、反對國民黨」8個字。本想擦掉卻因提早收卷來不及塗掉，以致遭移送軍法審判，他的老師、同學，也相繼被查訪。1970年，陳武鎮遭以《懲治叛亂條例》判刑2年，他在被囚禁中親身體驗、見聞獄中之殘酷、暴虐、私慾等，埋下了往後強烈的藝術創作契機。

陳武鎮回憶，在1場政治受難者後代的婚宴上，他曾遇見1位年近90的前輩，他26歲被囚、58歲獲釋，一共被關32年，整個人生黃金時期都在囚禁中度過。這不禁讓他回想起自己20歲那年，生命中也下了一場名為「白色恐怖」的雪，直到今天，他的作品中猶下著「那一場雪」。

今天新書發表，內容涵括陳武鎮「陰影」、「家屬」、「歸鄉」、「虛擬巨惡木雕」、「自焚」、「傭兵」等系列油畫和木雕作品。陳武鎮以政治受難者的獨特感知，用藝術道出對人權的主張，也期盼後世信實面對歷史創傷與人性缺陋，珍惜台灣得來不易的人權與民主。