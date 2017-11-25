新北下雪了！「耶誕光之舞」光影秀首映嗨翻

新北市歡樂耶誕城系列活動「童趣嘉年華」登場，今晚上演「耶誕光之舞」光影秀，七彩閃爍的燈光隨音樂旋律跳動，令人目不暇給。（記者賴筱桐攝）

2017-11-25 19:35

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市歡樂耶誕城系列活動「童趣嘉年華」今天在板橋站前廣場登場，現場聚集Pororo、櫻桃小丸子、大耳查布等卡通明星，帶來歡樂唱跳表演，與親子同樂。此外，今年新增「耶誕光之舞」光影秀晚間首映，七彩閃爍的燈光隨音樂旋律跳動，搭配天空飄下片片白雪，增添浪漫氣息，雖然天公不作美，仍不減民眾參與興致。

今天傍晚5點30分，新北市長朱立倫變身魔法師，帶領6名小魔法師高舉魔杖，點亮「耶誕光之舞」光影秀，絢麗的七彩燈光隨音樂節奏變換光影，令人目不遐給，吸引大批人潮冒雨觀賞，民眾紛紛拿起手機拍照留念。

耶誕光之舞即日起每天下午5點45分至晚間9點45分，每逢整點15分及45分展演，每次3分鐘。

朱立倫說，往年歡樂耶誕城以市民廣場及萬坪公園為主要展區，今年將燈區範圍延伸至站前廣場，打造「地表最美拍照聖地」，並增設3項免費遊樂設施，包括「光速小戰機」、「轉轉糜鹿森林」及「耶誕特快車」，讓小朋友盡情玩樂。

配合新北市歡樂耶誕城系列活動，今年板橋車站站前廣場新增「耶誕光之舞」光影秀，今晚首映。（記者賴筱桐攝）

板橋車站站前廣場增設三項免費遊樂設施，歡迎小朋友體驗遊玩。（記者賴筱桐攝）