好天氣再等等！氣溫逐漸回升 下週二可望上看30度

中央氣象局指出，隨著華南雲系東移影響，明天下半天台灣北部與東北部仍有較大雨勢，中南部則為陣雨的天氣型態，且明顯感覺得到涼意。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-11-25 18:32

〔記者吳柏緯／台北報導〕中央氣象局指出，隨著華南雲系東移影響，明天下半天台灣北部與東北部仍有較大雨勢，中南部則為陣雨的天氣型態，且明顯感覺得到涼意。預計要到週一清晨雨勢才會趨緩，週二、週三全台將轉為晴朗的天氣。

氣象預報員張承傳指出，明天上半天由於水氣減弱因此雨勢與今天相比，有明顯趨緩。但是明天下半天受到華南雲系東移的影響，雨勢又會再加大，其中以北部、東北部最為明顯；而中南部的雨勢雖然沒有北部那麼大，但仍有陣雨的情況。

明天下半天的陣風也會增強，其中台南以北、東半部與恆春半島沿海的陣風可達9至10級，張承傳提醒，一般民眾盡量避免到海邊並從事海上活動，而海上作業的船隻也要特別注意。

張承傳說明，全台的雨勢要到週一清晨才會陸續逐漸趨緩，而週二、週三全台都將是晴朗的天氣。

除了雨勢逐漸緩和外，全台的氣溫也會逐漸回升。張承傳表示，明天北部的高溫大約在21、22度左右徘徊，而中南部的氣溫大約落在25度上下。不過週一開始全台會再上升2、3度，週二、週三東北季風減弱並轉為偏南風，全台氣溫都會上升到27到29度，南部更有機會上看30度。

而空氣品質方面，明天除了雲嘉南、高屏地區與馬祖為橘色提醒外，全台各地都為普通到良好。不過環保署提醒，敏感族群仍要特別注意，如果身體不適，應立刻停止戶外活動。