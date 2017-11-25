日本吉祥物「小群馬」到台南 大小朋友開心合照

日本群馬縣超人氣吉祥物「小群馬」到場與小朋友同歡。（記者洪瑞琴攝）

2017-11-25 18:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕曾獲日本吉祥物票選第1名的日本群馬縣「小群馬」，千里迢迢「跨洋」來台南宣傳群馬縣水上町觀光，可愛討喜模樣，成為大小朋友新偶像。

日本群馬縣政府、水上町台灣事務局合辦觀光宣傳，今天首場在台南水上物語交流館登場，現場有日本酒試飲之外，還有達摩不倒翁彩繪、傳統工藝小芥子娃娃手作體驗活動，吸引大小朋友參加。

達摩不倒翁是群馬的手工藝特產，在日本象徵祈求願望達成，若在當地手作體驗價1個約800日圓，這次城市友誼活動完全免費報名參加；大門屋物產株式會社第5代中田千尋還遠自日本來教導習作，熱情促進台日兩地觀光聯誼。

居間牽線的阿部真行，是日本群馬縣水上町政府公務員，首位派遣長期駐在台南市政府新聞及國際關係處，協助推動台日觀光事務，成為台南公務機關城市交流新模式，這4年來已讓水上町觀光明顯成長，他自己也與台南結親家，娶得美嬌娘如願成為「台南女婿」。

阿部真行表示，為讓民眾開心參加活動，達摩不倒翁與小木頭娃娃各準備近200個，友情「大方送」，明天還有活動，民眾可以發揮想像力，創造屬於自己的吉祥小木偶。

日籍「台南女婿 」阿部真行與新婚妻方冠笛推廣台日觀光。（記者洪瑞琴攝）

民眾細心彩繪達摩不倒翁，若在日本手作體驗價1個要800日圓，這次台南活動完全免費。（記者洪瑞琴攝）

民眾細心彩繪達摩不倒翁，若在日本手作體驗價1個要800日圓，這次台南活動完全免費。（記者洪瑞琴攝）

頭大身細的小木頭娃娃是日本傳統工藝，各式可愛造型「好療癒系」。（記者洪瑞琴攝）

頭大身細的小木頭娃娃是日本傳統工藝，各式可愛造型「好療癒系」。（記者洪瑞琴攝）

日本群馬縣超人氣吉祥物「小群馬」到場與小朋友同歡。（記者洪瑞琴攝）