「一碗麵」孩子長大了 全家為買房打拚

「一碗麵」魏家老三（左二）魏梓敬下月入伍服義務役，中山附醫安寧病房主任周希諴請吃飯餞行，老四學聖（左三）、老五（左四）學賢一起慶祝。（記者蔡淑媛攝）

2017-11-25 18:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕11年前，南投竹山魏家「一碗陽春麵的故事」感動全台，現在魏家子女長大了，全家一起為買房子打拚，魏爸爸持續砍竹子做工，長子、長女從軍養家存錢，老三下月入伍，服完4個月義務役後，要到修車廠當學徒賺錢，而老四晚上讀高中，白天租地種菜賣菜，老五國中畢業也先到甕仔雞店打工，一家人齊心協力，希望早日圓夢！

仍住叔叔房子 長子長女從軍寄錢養家

當年，魏家5名子女因為母親吳慧萍罹患子宮頸癌末期住進安寧病房，年僅10歲的長子魏冠宇帶著弟妹輪流在醫院陪伴，貼心的5兄妹節省地共吃半碗陽春麵，要留著帶回給媽媽享用，魏家一碗麵的故事讓人揪心感動。

老三提前入伍 退役要當學徒修車賺錢

現在魏家仍住在叔叔的房子，買房是一家人的願望。老三梓敬今年從竹山高中汽修科畢業，下月中旬將入伍服役，一路陪伴照顧魏家的中山附醫安寧病房主任周希諴今天特地請客辦桌，為梓敬餞行祝福；魏爸爸臨時接到工作，老大冠宇、老二雪婷在軍中上班而缺席，老三梓敬與老四學聖、老五學賢出席慶祝，周希諴笑說：「以前和孩子們常出來一吃飯，現在他們寧願打工賺錢買房，也不想玩樂！」

周希諴說，梓敬最頑皮，曾是媽媽最擔心的孩子，成長過程卻很乖巧、最不讓人擔心。梓敬靦腆地說，全因「家人的鼓勵！」一向功課不錯的他，竹山高中汽修科畢業，選擇服役後先到周希諴介紹的台中修車廠當學徒，學習一技之長和賺錢，待經濟好轉再考大學。準備提前入伍的他，昨天接受周希諴辦桌祝福，代表爸爸、兄姊與弟弟，感謝醫師一路照顧，以及社會的幫忙與關心。

老四半工半讀 白天種菜賣菜幫忙養家

老四學聖個性衝動，曾在校與同學打架，高一轉了3間學校，一度休學與爸爸到上山砍竹子，經父親苦勸後，想法也更成熟，現在晚上讀竹山高中資處科進修部，白天租一塊30坪地種菜賣菜，幫忙養家，一早4點種田、農忙到下午3點，準備上學，白天只吃麵包和開水果腹。學聖對種蔬果很有興趣，上市集販賣評價很好，一個月有上萬元收入，明年也打算提前入伍。

老五國中畢業 打工準備明年就讀高中

老五學賢今年國中畢業，先到甕仔雞店打工，準備明年讀高中。老大冠宇3年前考上志願役士兵，現在在嘉義服役，二姊雪婷現在也基隆擔任下士，除了定存也寄錢養家。

周希諴說，魏爸爸最常叮嚀子女「不要做歹，不要危害社會」，為父願望不大，但子女更貼心懂事，一家人生活清苦，感情卻很好，為共同的夢想努力，令人動容。

11年前魏媽媽罹患癌住安寧病房，魏爸爸和5名子女陪在身邊，最大的10歲，最小才6歲。（周希諴醫師提供）

11年前魏媽媽過世後，中山附醫安寧病房主任周希諴（前排左二）到南投竹山探視魏家爸爸（前排右三），當時魏家子女最大才10歲，最小6歲。（周希諴醫師提供）

去年魏爸爸魏伯彥獲得國防部模範父親，長子冠宇辦桌請全家和中山附醫安寧病房主任周希諴吃飯，慶祝父親節，並共吃一碗麵回味。（資料照，記者蔡淑媛攝）

魏家老三（左二）梓敬下月從軍服義務役，中山附醫安寧病房主任周希諴請吃飯餞行，老四學聖（左三）、老五學賢（左四）一起行軍禮慶祝。（記者蔡淑媛攝）

魏家老三（左二）梓敬下月從軍服義務役，中山附醫安寧病房主任周希諴請吃飯餞行，老四學聖（左三）、老五學賢（左四舉杯喝汽水慶祝。（記者蔡淑媛攝）

魏家老三梓敬下月從軍服義務役，中山附醫安寧病房主任周希諴送給魏家兄弟當年結婚時穿的西裝當禮物。（記者蔡淑媛攝）

魏家老三梓敬下月從軍服義務役，中山附醫安寧病房主任周希諴送給魏家兄弟當年結婚時穿的西裝當禮物。（記者蔡淑媛攝）

魏家老三梓敬高中汽修畢業，下月從軍服義務役4個月後，將到修車廠當學徒賺錢，一起與家人圓買房子的夢想。（記者蔡淑媛攝）