高市成功國小113年校慶 祖孫三代接力賽樂開懷

校長呂佳真還特別規劃了祖孫三代接力賽，由第一棒小朋友交給第二棒爸爸或媽媽，最後再傳給第三棒阿公或阿嬤，讓親子同歡樂開懷。（記者張忠義攝）

2017-11-25 18:07

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市成功國小今天舉辦創校113週年校慶暨「節能家園」社區聯合體能遊藝會，結合學校本位課程，以海洋裝扮進場，還有祥獅獻瑞、運動比賽、趣味競賽及社團表演，更邀請到三代同堂校友及社區居民參與競賽，親師生和樂融融，共同歡慶成功113歲生日。

歷時百餘年的成功國小，最興盛時，學生數曾達5000多人，雖如今全校學生只有175人，教職員也只有35人的精緻迷你城市小校，但落實無圍牆校園特色，教育局也同意其為高雄市無學區的學校，卻反而成為許多學生與家長的最愛。

成功國小113年來作育英才無數，不少家庭祖孫三代同為校友，連退休老師不少也是校友成員，校長呂佳真還特別規劃了祖孫三代接力賽，由第一棒小朋友交給第二棒爸爸或媽媽，最後再傳給第三棒阿公或阿嬤，以不搶跑道的方式競賽，而且參賽通通有獎，體現孝親內涵，也讓親子同歡樂開懷。

呂佳真表示，歷屆校友與退休教師們返校齊聚，感受經驗的承傳、文化的積累，期勉成功繼往開來傳承文化使命，再創教育新風貌。

作為海洋教育本位課程學校，以啟發孩童關心海洋議題，結合創意與想像力，在運動會中，由高年級生化作詩人，透過星空與海洋風格的造型裝扮入場，幼兒園則化身可愛的小魚、螃蟹和海豚，海底色彩繽紛的生物，搭配手持閃亮彩棒展現翻騰的波浪，熱鬧非凡。呂佳真說，也期象徵校運昌隆，生生不息。