93週年校慶 屏科大展現研究成果

屏科大校慶園遊會。（記者羅欣貞翻攝）

2017-11-25 17:55

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東科技大學今天（25日）舉行創校93週年校慶，樂繽紛園遊會、農園系教學研究暨成果展等節目一一登場，吸引學生、校友及民眾參加。

屏科大校慶推出系列活動，首先在圖書與會展館館內及週邊，推出大數據管理智慧網、教學卓越計畫、典範科技大學計畫、校內實務專題競賽、創新育成中心進駐廠商研發，以及新農業跨領域人才培育計畫等成果展。

圖書與會展館3樓藝文中心則有校慶茶會，頒發校務發展貢獻獎給5位校務發展貢獻卓著人士，並表揚20位傑出校友；屏科大校長戴昌賢說，該校創立93年，在歷任校長及師生努力下，建立好口碑及特色，今年蟬聯世界綠色大學台灣冠軍，也獲遠見雜誌最佳大學評比科技大學第4名，未來師生將會更加努力。

教育部政務次長蔡清華也表示，來到屏科大感受到旺盛的生命力，校內還有一個非常好的場地進行探索教育課程，教育部近年來一直推廣這個理念，盼讓學生學習到探索教育裡所強調的人本精神，不但在專業上進步，更要培養同理心。

校慶園遊會攤位種類豐富，有在地美食與文創、原住民吉拿富石板烤肉、木雕皮雕飾品、客家肉粽湯圓與花布、校園明信片等展售，來自印尼、越南、泰國的國際學生也展現家鄉美食，農園生產系師生更是總動員，展出紅藜、香草、鳳梨、蔬果種子、花卉植栽等。

校方還安排校園導覽，帶領民眾前往野生動物收容中心、沙林生命教育館、工作犬訓練中心、熱帶及亞熱帶果園等地參觀，秋收草地音樂會下午也在情人坡大草原登場；情人坡上的牧草捲，以及300餘顆LED燈組成的光廊裝置藝術，都會展至明年元宵節，校方歡迎民眾前往欣賞。