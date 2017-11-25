台中潭子區潭興路一、二段 11/28啟動路平

潭子區潭興路一、二段路面凹凸不平，建設局28日進場施作路平。（台中市建設局提供）

2017-11-25 17:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中潭子區潭興路一、二段車輛頻繁壓輾，路面凹凸不平，加上人孔蓋密佈，影響用路人安全。市府建設局發現後納入路平專案，協調管線單位孔蓋下地，並辦理側溝整平、路基改善等先期施工作業，預計28日至下月6日進場施作。

建設局表示，潭子區潭興路一、二段連接中山路、福林路二段，往北可通豐原區、南達北屯等區域，其中，潭興路二段更緊鄰潭子火車站及潭子區公所，附近有潭子國中小、潭陽國小等，目前警察大樓及行政大樓已接近完工啓用階段，未來將是新舊行政中心間的重要通勤通學道路。

然而，因長期車輛頻繁壓輾，造成路面凹凸不平，加上年久失修，嚴重影響行車安全與舒適性，另道路上佈滿的人孔蓋也是造成路面不平的主因，尤其在下雨天容易打滑更影響機車騎士安全，因此，市府發現問題後立即納入路平專案，並於道路規劃設計階段即展開管線協調，要求台電、中華電信等管線單位將孔蓋下地，另瓦斯先行施作管線汰換，促進孔蓋下地數92座，下地率達71%。

此外，為保障機車族安全，日後道路重鋪後也將提升標線防滑係數，將原本45BPN標準提升至65BPN，避免天雨路滑時騎士發生交通事故，目前已完成道路路基改善，預計11月28日至12月6日進行道路刨封工程。

建設局表示，為降低交通衝擊及減少施工過程造成民眾進出不便，將以施工區段為中心，延伸交通維持範圍，除設置大型施工警告標誌及替代道路指示標誌，並請求警察單位協助交通指揮，請警廣協助提供施工資訊給駕駛人，提醒駕駛朋友避開施工路段。

建設局指出，截至今年11月24日為止，已完成路平長度442.32公里，由於自104年10月26日起，市府恢復全國唯一代辦管線統一挖補工程，代辦管線統一挖補工程經協調後，已將申挖件數7814件整合為5981件，減少2127次重複挖掘次數、大約3成的機率。此外，更進一步推動管挖車道修復新制，派員巡查完成車道修復，修復面積約30萬平方公尺。