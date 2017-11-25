「員工都很爭氣」 塑料界小巨人鈦騰 員工年產值高達800萬

2017-11-25 17:31

〔記者李立法／屏東報導〕「我的公司不大，但員工都很爭氣」，塑料界小巨人鈦騰公司，每位員工平均年產值達800萬元，靠的是高質化技術與客製化服務，贏得客戶信賴，總經理劉榮添說，鈦騰配合政府南向政策，進軍東南亞，希望政府能加強台廠與投資國產業鏈的媒合，為台廠技術及產品創造更有利的行銷管道。

位於屏東加工出口區的鈦騰複合材料公司，成立12年，專門生產高硬度、耐磨及抗高溫的塑化材料，產品包括IC載具、運動鞋底及汽、機車塑材等，台積電、大立光及耐吉（NIKE）等國際知名企業都是鈦騰的客戶，客製化服務是該公司強項，40位員工為公司創造出3.2億元的年營業額。

總經理劉榮添表示，人才和技術是台灣的優勢，以「質」取勝才能立足市場，該公司經多次前往東南亞市場探路，認為越南永福省是該國汽機車生產重鎮，上下游產業聚落集中，適合鈦騰前往開拓市場，於是配合新政府南向政策，預計投資400萬美元設廠。

劉榮添指出，該公司越南新廠將於明年開出第一條生產線，屆時台灣與越南兩地均可同時出貨，對維持產品供貨穩定很有幫助，利於爭取更多國際訂單，鈦騰不怕同業競爭，就怕沒有機會行銷自家產品，希望台灣政府能多幫忙，協助台廠增加國際能見度。

屏東加工出口區分處長沈龍志表示，礙於國際政治環境的現實，許多台灣廠商的產品在國外無法獲得關稅優惠，但台灣人很爭氣，發揮創意與不服輸的拚勁，研發出別人難以超越的高質化產品，彌補價格上的劣勢，小而美的鈦騰，能在競爭激烈的塑料市場上立足，就是最好的例子。