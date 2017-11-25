48歲台糖巡道車報廢後重生 闊別18年回娘家

「135巡道車」今榮歸溪湖糖廠。（記者顏宏駿攝）

2017-11-25 16:55

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台糖溪湖糖廠「135巡道車」曾經載著達官貴人，巡行於彰雲平原之間，18年前功成身退，台糖將車廂捐贈給埤頭鄉公所作公共展示，3年前因腐朽不堪報廢，丟棄到資源回收場，鐵道迷陳朝強將它買回，並斥資修復，此事經本報報導，引發台糖高層重視，董事長黃育徵今年6月親訪「135巡道車」，承諾一定會讓這部車子「回娘家」。

黃育徵今兌現承諾，12月2日至3日於溪湖糖廠舉辦的「糖鐵文化節」，將邀請現在的車主陳朝強回來參加，「135巡道車」等了18年，今再度返回溪湖糖廠，吸引許多鐵道迷前來，台糖的老員工也展開雙臂，迎接這部「老當益壯」的巡道車。

「135巡道車」曾經被台糖「棄之如敝屣」，半年前被民間修復完成，車主陳朝強「偷偷」到台糖廢棄鐵軌跑一下，結果收到「警告公文」，引發鐵道迷不平，卻也因為如此，黃育徵才知道，原來台糖有一部流浪民間的巡道車，不僅不責怪陳朝強，還親自拜訪，謝謝陳朝強把報廢的車子修成文物，足以啟發社會。黃育徵更當面承諾，「一定會讓135巡道車回娘家」。

陳朝強日前接到台糖的電話，要他把「135巡道車」載運到溪湖糖廠，12月2日至4日「糖鐵文化節」上，這部歷盡滄桑的巡道車將正式「榮耀回歸」。

為了事前作業，「135巡道車」今已運抵溪湖糖廠，受到台糖員工熱烈歡迎，陳朝強說，「好像在作夢」，從來沒想過會有這一天，他要謝謝台糖珍惜文物，讓「135巡道車」的故事可以一直傳承下去。