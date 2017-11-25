嘉縣12月2日活動多 免費從早玩到晚

朴子市公所前廣場將舉辦雜糧農特產展售。（記者林宜樟攝）

2017-11-25 17:02

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣12月2日全縣將舉辦多場活動，早上11點可到嘉義縣表演藝術中心參觀嘉義縣長張花冠「抱誠守真‧花young嘉義」畫展，看看小花縣長超狂畫作，朴子市公所前廣場則舉辦「2017雜糧滿樸慶豐年農產推廣活動」，重頭戲是傍晚由嘉義縣政府、故宮南院與台灣大哥大合辦的「光年盛世 超越20」花火音樂會，有歌手高唱及煙火秀，以上活動全部免費，可讓遊客大玩特玩。

嘉義縣政府、朴子市公所及雲嘉南行政院雲嘉南區聯合服務中心及故宮南院不約而同在12月2日舉辦活動；張花冠喜愛繪畫，在任內自費舉辦畫展，展出60多幅畫作，賣畫籌募2018年台灣燈會經費，她的畫作呈現嘉義之美，12月2日起在嘉義縣表演藝術中心展覽廳展出，免費入場。

朴子市是雜糧故鄉，市公所與雲嘉南行政院雲嘉南區聯合服務中心在市公所前廣場舉辦農特產活動，有當地青農及小農提供新鮮農特品供民眾採買，還有雜糧風味輕食，趣味農業知識大挑戰、製麵DIY及免費創意豆畫DIY等活動，時間從早上9點到下午3點，逛完還可去一旁近年來火紅的日式醫療文物館「清木屋」嚐輕食，喝咖啡，欣賞日式老屋、醫療文物之美。

「光年盛世 超越20」花火音樂會於下午3點起免費入場，下午5點在故宮南院慶典花園登場，有高亢搖滾歌手卓義峯、馬來西亞歌手李佳薇、古典男高音王典及樂興之時管絃樂團演出，整場共計會施放長達10分鐘煙火，是台灣少見的花火音樂會。