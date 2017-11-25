大學招聯會：一般考生申請入學 仍要有學測成績

2017-11-25 16:47

〔記者林曉雲／台北報導〕大學招生委員會聯合會今天舉辦考招新制東區說明會，招聯會執行秘書、清大教務長戴念華強調，新課綱將在108學年上路，為落實新課綱「適性揚才」的精神，配套的新考招制度將在111學年正式實施，把選擇權交給學生，讓學生有更多時間運用在自己喜歡的科目上，但一般考生申請入學仍要有學測成績，只有極少數申請美術、體育及音樂術科特定校系的考生不用採計學測。

戴念華說，111學年上路的考招新制，目的是要解決高三學生面臨的壓力，台灣社會氛圍仍是考試引導教學，引發學生以考科科目學習優先，高三課堂學習不完整、學生也沒有足夠時間深入了解自己的特質或志趣、備審資料急就章等問題。新制大學入學測驗將逐步朝向跨領域綜整命題、調整繁星與申請時程及使用學習資料庫，在學校教師的輔導與簽認下，學習成果每學期上傳資料庫，也增加學歷習程檔案（備審資料）的可信度，以漸進方式試探性向及潛能。

大學招聯會在全國北、中、南、東區舉辦家長和學生分區說明會，希望讓各界更了解111考招新制方案，今天開拔到花蓮辦說明會，會場花蓮高中一早就有關心的家長和學生前來詢問。

為了避免111學年上路前推動配套調整，可能會有所疏漏，戴念華說，從107學年到110學年度的過渡期，招聯會也提出了相對應的銜接措施，階段性調整、舒緩可能的不安，以107學年為例，銜接措施包括繁星推薦與個人申請招生作業時程兩階段微幅延後，在不影響絕大多數考生循正式管道升學權益的前提下，開放資訊類學系採分組少量招生，規劃試辦個人申請第一階段納入學習歷程；而108學年起全面調降大學參採學測科目成績數至多4科，且不得使用5科總級分；109和110學年度則是繁星和申請時程微幅延後。

近來有媒體報導指稱，107學年度開始，學測單科0分可透過申請入學、繁星推薦等管道入學，戴念華再次澄清，這是誤會，只有極少數申請特定一、兩個術科校系的考生不用採計學測，入學辦法規定至少要以1科為檢定科目沒有改變，所以，一般考生要申請入學還是要有學測成績。

大學招聯會會員大會今年3月通過採計學測成績最多5科降為4科，學測改為選考，不過，現行規定只要有1科0分就不能參加申請入學，學生某個科目沒考、沒分數就是0分，繼續限制0分不能申請大學不合理，招聯會才在10月配套修正，刪掉0分不能申請的門檻，詳情可上招聯會網站http://www.jbcrc.edu.tw/查詢。