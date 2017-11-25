遭男友拋棄 單親媽這價錢賣地瓜遭酸詐騙 網友都怒了

一名年輕單親媽媽獨自賣烤地瓜養小孩，但被網友酸一份50元太貴，惹來批評。（資料照，記者吳亮儀攝）

2017-11-25 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕一名年僅24歲的單親媽媽小安（化名），因為結婚前夕男友落跑，只能獨自扶養8個月大的孩子，透過「人安基金會」協助下，從事賣烤地瓜的工作，一份賣50元。但報導一出卻引來網友留言：「貴得離譜...說沒靠愛心賣地瓜，根本自欺欺人，賣得超貴是因為協會還要過一手，還是其他因素？惟恐別人不知自己是單親媽」，該名網友留言立刻點燃其他網友怒火。

據《蘋果》報導，小安從小與父親相依為命，但因為父親工作需要南北奔波，無法經常陪伴她，因此她半工半讀完成學業後，在這樣的背景下成長，使得她對擁有一個完整的家十分憧憬，一年多前結識男友，但對方卻在結婚前夕拋棄她消失無蹤，從此她只得咬牙苦撐全為了當時在肚子裡的孩子。

雖然曾一度意志消沉，但透過「人安基金會」協助，成功有了賣地瓜的工作，雖然常常被200度高溫的炭爐燙到起泡，但仍不喊苦，只希冀懷裡8個月大的女兒快快長大，她便能無憂的重返職場。

小安說，賣地瓜的工作「靠天吃飯」，遇到下雨都血本無歸，生意好的時候，50台斤全數賣出可賺到3千元，但並非天天這麼好運，現階段平均可賣出25台斤約1500元，扣除成本後可賺取約900元，幾乎全年無休、天天上工。

但有網友在底下留言：「你們這『協會』搞的單親媽媽賣地瓜，有個大問題……貴得離譜

說沒靠愛心賣地瓜，根本自欺欺人，如果真要幫助人，應該讓這些單親媽媽賣的地瓜等同市場行情，這樣生意才能長長久久才對吧！賣得超貴是因為協會還要過一手，還是有其他因素？？單親媽媽台灣一堆，光傳統市場獨立擺攤討生活的就不少，她們七早八早就出門打拼，有些做現場熟食的還必須自己搬瓦斯桶，她們很努力很拼，但也沒像你們這麼大張旗鼓，惟恐別人不知自己是單親媽」。

該則評論引來不少網友批評：「現在外面一顆地瓜好像就是50元欸」、「樓主到底有沒有買過烤地瓜？」、「協會也是需要資金運作，說貴，也不至於，畢竟連政府都沒做的事，這協會願意去做，而且助人就是要讓受助人自己要能自救自己願意工作才是真正有幫助的…台灣不缺酸民，缺的是真心幫助弱勢的人」、「吃米不知米價並不可恥，但是也別自願跳出來給人打臉嘛XD多伸一下援手，大家都感謝你。」、「去清大夜市買看看，更貴！」。