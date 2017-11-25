嘉中畢業60年同學會 老同學來了37位

2017-11-25 16:03

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕國立嘉義高中第28屆畢業生，今日在母校舉行畢業60年同學會，共有37位年近80歲的高中同學相見歡，其中還有多人專程由美國、加拿大等地返國參與，經過一甲子才首次在母校見面，有人不禁擁抱落淚，場面溫馨感人。

該屆高中部僅有忠、孝、仁3個班，合計約150位畢業生，因年近80歲，有些人已不幸離世、有些健康狀況逐漸走下坡，遠住在美國舊金山的葉繁雄醫師發起舉辦這次同學會，王天義、劉活印、范信雄、陳彥良等人擔任各班召集人，經積極聯繫同學並與母校討論，校長劉永堂獲悉後，帶領行政團隊籌畫歡迎事宜。

今日同學會，校方除安排校友們走覽校園、贈送嘉中刊物及紀念小書包等紀念物品，特別製作懷舊校景及生活影片讓校友們回味60年前的年少回憶。嘉中校友會理事長陳保光製作繡有「嘉中人」字樣的棒球帽、嘉中學生造型公仔的隨身碟贈送學長們，前任嘉中家長會長謝奇峯也協助安排行程及租車接送校友們，並致贈禮品。

校方表示，本屆校友在各領域均有傑出表現，更有10餘位曾獲選嘉中傑出校友表揚，包含前副總統蕭萬長、振興醫院院長劉榮宏、中央通訊社總編輯李萬來、福桑聯合企業董事長范信雄、陳婦產科院長陳茂森、中國石油公司秘書蔡信行、成功大學教授李俊德及李慶雄、中國石油公司處長林俊雄、高資敏醫師、美國海軍總部工程署主管陳清敏、南加州嘉中校友會創會會長沈建成等人。