雲林家扶莪馨會3志工 獲績優金銀質獎

雲林縣政府今天在虎尾公所虎尾廳表揚績優志工。（記者廖淑玲攝）

2017-11-25 16:37

［記者廖淑玲／雲林報導］雲林家扶莪馨會資深志工張秋琴、許麗雲、趙淑媛，擔任家扶志工服務年資都超過20年，今天獲頒績優志工金質與銀質獎肯定，家扶中心總動員到場祝賀，3人以付出最快樂，宣言一輩子樂當志工。

雲林縣政府今天在虎尾公所虎尾廳表揚績優志工，雲林家扶莪馨會張秋琴獲頒金質獎章，許麗雲、趙淑媛獲銀質獎章，感謝他們長期奉獻家扶，照護服務弱勢兒少。

65歲張秋琴說，雲林家扶就像她第二個家，服務時數達1542小時，感謝莪馨會伙伴的一路教導與陪伴，讓她有機會踏出家門，體驗活到老、動到老、學到老。

62歲許麗雲，服務時數達881小時，是莪馨會公認的開心果，隨時扮演號召夥伴完成各項活動及行政事務的天使；63歲的趙淑媛服務時數841小時，經常協助照顧唐氏症孩子，不斷自我學習增加早期療育的知識，深刻感受到發展遲緩小孩的家長無助與無力感，需要更多陪伴與鼓勵，是家扶發展學園慢飛天使的最佳照護媽媽。

3人無私的奉獻，讓雲林家扶中心莪馨會成為中心最堅強的支柱，今天頒獎時，趙淑媛的先生許春源還專程趕來陪伴妻子受獎，不時幫妻子整理頭髮、幫忙拿提袋，許春源興奮地說，家裡有這麼一位賢慧的「家後」當然要來站台支持，伉儷情深令人稱羨。