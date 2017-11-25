花蓮鐵道文化園區 啟動智慧導覽APP

花蓮縣文化局今年建置智慧導覽行動服務「鐵道迷RailFans APP」，匯集近百年珍貴文史資料，方便遊客輕鬆透過行動載具欣賞花東鐵道老照片。（記者王峻祺攝）

2017-11-25 16:13

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮鐵道文化園區蘊藏豐富的花東鐵道發展史，園區除有老花蓮人的珍貴回憶外，更深獲許多鐵道迷歡迎，花蓮縣文化局今年建置智慧導覽行動服務「鐵道迷RailFans APP」，匯集近百年珍貴文史資料，方便遊客跟隨智慧導覽的定位功能，就能輕鬆透過行動載具欣賞系列鐵道老照片。

花蓮縣長傅崐萁說，鐵道文化園區成立至今，一直是許多遊客與在地人的交誼據點，過去則用來協助當地交通運輸及對外聯繫，感謝鐵道人及文化工作者的共同支持，讓園區能有更深度的導覽服務，提高推展教育、深度觀光功能。

花蓮縣文化局表示，「鐵道迷RailFans APP」服務特色包含智慧推播功能，將會主動提供活動及導覽資訊，其中還有4D老照片的尋寶趣互動平台，另外民眾還能戴上VR眼鏡體驗360度的全景影片，收集花蓮鐵道老照片。

民眾12月起就能透過行動載具上線搜尋「鐵道迷」，下載APP服務系統後，可瀏覽近百年花蓮珍貴文史資料，除可使用智慧語音導覽，還能鳥瞰全區風貌、3D立體實境，身歷其境體驗花蓮的鐵道文化。